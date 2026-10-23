Der Börsen-Tag
Börsen im Minus: MTU sackt ab, Crown Castle springt über 11 Prozent
Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA. Während der TecDAX besonders nachgibt, setzen Einzelwerte wie K+S und Crown Castle positive Akzente.
Foto: Patrick Pleul - dpa
Entwicklung der Indizes**Aktienmärkte im Minus: TecDAX mit den größten Verlusten** Die deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes verzeichnen heute durchweg Verluste. Am stärksten gibt der TecDAX nach: Der Technologieindex fällt um 1,13 Prozent auf 4.016,10 Punkte. Am widerstandsfähigsten zeigt sich im Vergleich der sechs Indizes der US 500, der 0,21 Prozent auf 7.648,04 Punkte verliert. Der DAX notiert bei 25.162,66 Punkten und liegt damit 0,78 Prozent im Minus. Etwas geringer fallen die Abschläge beim SDAX aus, der um 0,72 Prozent auf 18.097,02 Punkte nachgibt. Der MDAX hält sich unter den deutschen Indizes am besten: Er verliert 0,59 Prozent auf 29.870,27 Punkte. In den USA zeigt sich ein unterschiedliches Bild bei der Stärke der Rückgänge. Während der US 500 vergleichsweise moderat nachgibt, fällt der US 30 um 0,97 Prozent auf 52.343,36 Punkte. Damit verzeichnet er nach dem TecDAX den zweitgrößten Verlust der betrachteten Indizes. Insgesamt liegen die Abschläge zwischen 0,21 und 1,13 Prozent. Die deutschen Indizes bewegen sich dabei einheitlich schwächer als der US 500, schneiden mit Ausnahme des TecDAX jedoch besser ab als der US 30.
DAX: Fresenius Medical Care vorn, MTU Aero Engines hintenFresenius Medical Care führte den DAX mit einem Plus von 2,44 Prozent an. Zalando legte 1,72 Prozent zu, Beiersdorf 1,67 Prozent. Auf der Verliererseite stand MTU Aero Engines mit einem Minus von 5,49 Prozent. Siemens Energy verlor 3,06 Prozent, die Deutsche Telekom 2,91 Prozent. Damit fiel der stärkste Rückgang deutlich kräftiger aus als der größte Kursgewinn.
MDAX: K+S mit dem größten PlusK+S stieg um 3,61 Prozent und erzielte damit den stärksten Zuwachs im MDAX. Sartorius Vz. gewann 3,25 Prozent, Evonik Industries 3,09 Prozent. Wacker Chemie bildete mit einem Minus von 5,45 Prozent das Schlusslicht, vor Schaeffler mit minus 4,61 Prozent und SILTRONIC AG mit minus 4,39 Prozent.
SDAX: SAF-HOLLAND mit stärkstem RückgangBei den SDAX-Gewinnern lag Carl Zeiss Meditec mit plus 2,47 Prozent knapp vor HYPOPORT mit 2,38 Prozent und MBB mit 2,35 Prozent. Am stärksten gab SAF-HOLLAND nach: Die Aktie verlor 7,09 Prozent. ATOSS Software sank um 6,56 Prozent, SMA Solar Technology um 6,55 Prozent. Die Verluste übertrafen die Zuwächse damit deutlich.
TecDAX: Sartorius Vz. vorn, ATOSS Software am EndeSartorius Vz. führte den TecDAX mit einem Plus von 3,25 Prozent an. Carl Zeiss Meditec gewann 2,47 Prozent, Draegerwerk 2,24 Prozent. Die größten Rückgänge verzeichneten ATOSS Software mit minus 6,56 Prozent und SMA Solar Technology mit minus 6,55 Prozent. SILTRONIC AG verlor 4,39 Prozent.
US 30: Gewinne auch bei den gelisteten „Flopwerten“Chevron Corporation führte die Topwerte mit einem Plus von 2,86 Prozent an. Cisco Systems stieg um 1,58 Prozent, Microsoft um 0,84 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien verzeichneten ebenfalls Zuwächse: Cisco Systems lag bei plus 1,58 Prozent, Microsoft bei 0,84 Prozent und NVIDIA bei 0,36 Prozent. Die genannten Flopwerte waren demnach keine Verlierer, sondern die Titel mit den geringsten Gewinnen in dieser Auswahl.
US 500: Crown Castle mit deutlichem VorsprungCrown Castle sprang um 11,25 Prozent und war damit der stärkste Topwert im US 500. SLB legte 7,18 Prozent zu, Palo Alto Networks 6,50 Prozent. Auch die aufgeführten Flopwerte schlossen im Plus: Super Micro Computer gewann 0,42 Prozent, Qnity Electronics 0,37 Prozent und NVIDIA 0,36 Prozent. Der Abstand zwischen dem größten Zuwachs und dem geringsten Plus betrug damit 10,89 Prozentpunkte.
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