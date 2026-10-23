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    CBRE Group Registered (A) fällt deutlich stärker als der US 500

    Die Aktie des Gewerbeimmobiliendienstleisters CBRE Group Registered (A) verliert heute 5,71 %.

    Besonders beachtet! - CBRE Group Registered (A) fällt deutlich stärker als der US 500
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    Mit ihrem Kursrückgang bleibt CBRE Group Registered (A) deutlich hinter dem US 500 zurück, der um 0,16 % nachgibt. Einen konkreten Auslöser für die Bewegung gibt es zunächst nicht. Auf Monatssicht summiert sich der Verlust der Aktie auf 9,60 %.

    CBRE Group Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2026

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten CBRE Group Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -7,10 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die CBRE Group Registered (A) Aktie damit um -7,58 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die CBRE Group Registered (A) um -18,54 % verloren.

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    Während CBRE Group Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,16 %. Damit gehört CBRE Group Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    Informationen zur CBRE Group Registered (A) Aktie

    CBRE Group ist ein weltweit führender Immobiliendienstleister (Gewerbeimmobilien). Leistungen: Beratung, Vermittlung, Bewertung, Property- & Facility-Management, Projektentwicklung, Investment- und Kapitalmarktberatung. Starke Marktstellung durch globale Präsenz und Datenkompetenz. Wichtige Konkurrenten: JLL, Cushman & Wakefield, Colliers. USP: Größter Player, breites Serviceportfolio, integrierte Lösungen aus einer Hand.

    Es gibt 290 Mio. CBRE Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,91 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von CBRE Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 23,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,56 %, über 10 Jahre bei 16,33 %.

    CBRE Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,58 %
    1 Monat -9,60 %
    3 Monate -7,10 %
    1 Jahr -22,23 %
    Stand: 23.10.2026, 18:00 Uhr

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CBRE Group Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CBRE Group Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    CBRE Group Registered (A)

    -2,46 %
    +1,56 %
    -4,99 %
    -2,54 %
    -16,36 %
    +85,87 %
    +30,84 %
    +350,04 %
    +404,96 %
    ISIN:US12504L1098WKN:A1JLYH
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