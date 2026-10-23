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    GA-ASI geht Partnerschaft mit Spirit Defense zur Produktion des FQ-42-CCA ein

     

    GA-ASI Partnering With Spirit Defense For FQ-42 CCA Production

     

    SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 23. Oktober 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), der weltweit führende Anbieter von unbemannten Flugsystemen (UAS), gibt heute seine Partnerschaft mit Spirit Defense, einem Unternehmen der Boeing Company, bekannt, um die Produktion der Flugzeugzelle des neuen Collaborative Combat Aircraft (CCA) vom Typ FQ-42 Vengeance zu unterstützen. Im Juni erhielt GA-ASI von der U.S. Air Force (USAF) den Auftrag zur Produktion des FQ-42. In seiner Rolle als Partner für die Konstruktion und den Bau des Rumpfs bündelt Spirit Defense seine Kompetenzen in den Bereichen Engineering und fortschrittliche Fertigung, um das Programm vom Entwurf bis zur Produktion zu unterstützen.

     

    GA-ASI ist seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1992 der alleinige Hersteller seiner UAS-Produktreihe, zu der die Modelle MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger sowie MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian gehören. Im Rahmen des FQ-42-Programms stellt die Partnerschaft mit Spirit Defense einen Kraftmultiplikator für das Unternehmen und das Land dar. Sie bietet Fertigungskapazitäten und industrielle Tiefe, um die CCA-Produktion schneller hochzufahren sowie zugleich die Produktionsresilienz zu stärken und Ausfallrisiken (Single Points of Failure) zu verringern.

     

    „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Spirit Defense“, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. „Wir haben unsere bewährten Fähigkeiten in den Bereichen Entwurf, Entwicklung und Fertigung für das FQ-42-Programm etabliert. Mit Spirit Defense erweitern wir unsere Kapazitäten – genau die Art von Produktionsresilienz, die unser Kunde, die U.S. Air Force, für den Hochlauf der CCA-Produktion benötigt. Eine solche Partnerschaft steht für die skalierbare industrielle Basis, die die Air Force und das U.S. Department of War von der Industrie erwarten.“

     

    „Wir sind stolz darauf, fundiertes Fertigungs-Know-how und bewährte Kompetenzen in dieses wichtige Programm einzubringen“, sagte Keith Schrader, President und CEO von Spirit Defense. „Unser Team ist sich der Verantwortung bewusst, die mit der Unterstützung kritischer nationaler Verteidigungsprogramme einhergeht, und wir sind bereit, für unseren Kunden und die Streitkräfte zu liefern.“

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