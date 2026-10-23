DZ BANK stuft ENI auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Eni von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ölkonzern habe einen starken Ergebnisanstieg im dritten Quartal ausgewiesen, lobte Werner Eisenmann am Freitag den Bericht der Italiener. Eni habe die Bilanz erheblich gestärkt. Der Analyst hob die angekündigte Sonderdividende und das zum dritten Mal angehobene Budget für Aktienrückkäufe hervor./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,57 % und einem Kurs von 27,58EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

