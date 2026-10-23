DZ BANK stuft ENI auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Eni von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ölkonzern habe einen starken Ergebnisanstieg im dritten Quartal ausgewiesen, lobte Werner Eisenmann am Freitag den Bericht der Italiener. Eni habe die Bilanz erheblich gestärkt. Der Analyst hob die angekündigte Sonderdividende und das zum dritten Mal angehobene Budget für Aktienrückkäufe hervor./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,57 % und einem Kurs von 27,58EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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