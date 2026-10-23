🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsAT 20 IndexvorwärtsNachrichten zu AT 20

    Aktien Wien Schluss

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderate Gewinne am Ende einer schwachen Woche

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger meiden Risiken; ATX erholt sich zum Schluss
    • ATX verliert binnen Wochenfrist 4,4 Prozent
    • Ölwerte und Versorger legen dank teurer Energie zu
    Aktien Wien Schluss - Moderate Gewinne am Ende einer schwachen Woche
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Ausverkauf haben die Investoren am Wiener Aktienmarkt am Freitag weiter Risiken gescheut. "Es wird ungemütlich an den Finanzmärkten", beschrieben die Analysten der Helaba die Situation an den Börsen. "Ein ungutes Gemisch aus geopolitischen Spannungen, dem schier unstillbaren Kapitaldurst im KI-Sektor sowie fortgesetzten Bedenken hinsichtlich Frankreichs Bonität zerrt an den Nerven der Anleger."

    Dass Anleger zugunsten defensiver Sektoren umschichteten, hatte auch den zyklisch geprägten ATX stark belastet. Immerhin konnten die zeitweise klaren Verlaufsabgaben in einem Schlussspurt wieder aufgeholt werden, wodurch der österreichische Leitindex 0,10 Prozent höher mit 6.270,26 Punkten in das feiertagsbedingt verlängerte Wochenende ging. Mit einem Verlust von 4,4 Prozent verbuchte der ATX gleichwohl die schwächste Wochenbilanz seit dem Beginn des Irankriegs im März.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Erste Group Bank!
    Long
    97,50€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 13,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    113,36€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 11,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Donnerstag war der ATX über viereinhalb Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni abgerutscht. Vom Rekord-Schlusskurs von mehr als 7.000 Punkten Ende September ist er um über zehn Prozent zurückgefallen. Marktbeobachter sprechen bei einem Rückgang dieser Größenordnung auch aus technischer Sicht von einer Korrektur. Die Analysten der Erste Group verweisen nun auf die steigende 200-Tage-Linie als starke Unterstützungszone. Der Indikator für den langfristigen Trend liegt aktuell bei 6.140 Punkten.

    Frische Konjunkturdaten trugen zum Wochenausklang kaum dazu bei, die Sorgen der Anleger zu lindern. In Frankreich fiel die Unternehmensstimmung angesichts der politischen Unruhen und der Sorgen über die Staatsfinanzen deutlich.

    Bei einigen der Banken sowie den Halbleiteraktien AT&S setzte sich die jüngste Kursschwäche fort. Bei den Geldhäusern schlossen Erste Group und RBI um 0,6 respektive 3,3 Prozent leichter, während nur Bawag sich um ein Prozent erholen konnten. Die Titel von AT&S büßten nach dem Kurseinbruch vom Donnerstag weitere ein Prozent ein.

    Klare Gewinne gab es dagegen in den Öl- und Versorgeraktien, die von steigenden Energiepreisen profitierten. Im ATX schlossen Verbund und OMV mit 2,1 respektive drei Prozent Gewinn ganz vorne. Abseits des Leitindex verteuerten sich SBO um 3,9 Prozent./spa/ste/APA/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,20 % und einem Kurs von 139 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 18:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss Moderate Gewinne am Ende einer schwachen Woche Nach dem jüngsten Ausverkauf haben die Investoren am Wiener Aktienmarkt am Freitag weiter Risiken gescheut. "Es wird ungemütlich an den Finanzmärkten", beschrieben die Analysten der Helaba die Situation an den Börsen. "Ein ungutes Gemisch aus …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     