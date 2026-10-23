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    Besonders beachtet!

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    Globe Life bricht ein und lässt den US 500 deutlich hinter sich

    Die Aktie des US-Versicherers Globe Life sackt um 7,85 % ab, einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang gibt es nicht.

    Besonders beachtet! - Globe Life bricht ein und lässt den US 500 deutlich hinter sich
    Foto: adobe.stock.com

    Ein deutlich größerer Tagesverlust als beim US 500 prägt den Handel mit Globe Life. Während der Index um 0,38 % nachgibt, gerät die Aktie kräftig unter Druck. Seit Jahresbeginn bleibt dennoch ein Plus von 17,11 %.

    Globe Life Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 23.10.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Globe Life Verluste von -13,21 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die Globe Life Aktie damit -6,26 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Globe Life auf +17,11 %.

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    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,38 % geändert.

    Informationen zur Globe Life Aktie

    Globe Life ist ein führender Anbieter von Lebens- und Krankenversicherungen in den USA, bekannt für seine erschwinglichen und leicht zugänglichen Policen. Das Unternehmen hebt sich durch seinen Direktvertrieb und den Verzicht auf medizinische Untersuchungen bei vielen Produkten ab. Hauptkonkurrenten sind MetLife und Prudential Financial. Globe Life überzeugt durch personalisierte Kundenservices und eine starke Marktpräsenz.

    Es gibt 77 Mio. Globe Life Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,68 Mrd.EUR € wert.

    Globe Life Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,26 %
    1 Monat -5,63 %
    3 Monate -13,21 %
    1 Jahr +19,11 %
    Stand: 23.10.2026, 19:00 Uhr

    Die Aktie von Globe Life erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 23,36 %. Über 5 Jahre lag sie bei 13,42 %, über 10 Jahre bei 9,94 %.

    Globe Life Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Globe Life Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Globe Life Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Globe Life

    -7,46 %
    -1,20 %
    -1,20 %
    -8,54 %
    +28,28 %
    +41,71 %
    +86,00 %
    +154,23 %
    +1.316,20 %
    ISIN:US37959E1029WKN:A2PP68
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