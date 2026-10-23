Novartis legt positive Daten zu Remibrutinib bei Multipler Sklerose vor

Remibrutinib ist ein oraler BTK-Hemmer, der bei schubförmiger Multipler Sklerose untersucht wird. Die Studien wurden am Fachkonferenz MSToronto2026 vorgestellt./cf/tp/AWP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,40 % und einem Kurs von 134,6 auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4884. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,56CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -22,06 %/-10,93 % bedeutet.