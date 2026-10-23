Novartis legt positive Daten zu Remibrutinib bei Multipler Sklerose vor
- Remibrutinib zeigt in Phase III ermutigende Ergebnisse
- Remibrutinib senkt Schübe stärker als Teriflunomide
- Das Sicherheitsprofil blieb robust, ohne Lebersignale
BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis hat mit einem Wirkstoff Remibrutinib in Studien der klinischen Phase-III ermutigende Resultate erzielt. Das Medikament wurde dabei im Einsatz gegen schubförmige Multiple Sklerose untersucht. Die zulassungsrelevanten Studien Remodel-1 und Remodel-2 hätten dabei einen signifikant deutlicheren Rückgang an Schüben ergeben, als beim Vergleichswirkstoff Teriflunomide, teilte Novartis am Freitag mit. Konkret kam es noch zu rund einem Schub in 13 Jahren.
Das Sicherheitsprofil des Wirkstoffs sei in der Studie ebenfalls robust ausgefallen. So seien etwa von der Leber keine Signale ausgegangen.
Remibrutinib ist ein oraler BTK-Hemmer, der bei schubförmiger Multipler Sklerose untersucht wird. Die Studien wurden am Fachkonferenz MSToronto2026 vorgestellt./cf/tp/AWP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,40 % und einem Kurs von 134,6 auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4884. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,56CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -22,06 %/-10,93 % bedeutet.
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"FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 140 auf 120 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach dem Studienflop mit dem Herz-Kreislauf-Mittel Pelacarsen habe der Pharmakonzern mit dem Medikament Del-desiran einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen, konstatierte Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Letzterer falle zwar kommerziell weniger ins Gewicht und Del-desiran dürfte auch keine große Rolle in den Analystenschätzungen gespielt haben. Doch der Fehlschlag sei der erste Prüfstein für die Sinnhaftigkeit der 12 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des Del-desiran-Herstellers Avidity mit Blick auf die frühen 2030er Jahre, wenn der Patentschutz für Cosenty, Kisqali und Kesimpta auslaufe."
...meines Erachtens eine ziemlich übertriebene Reaktion für einen so starken Player wie Novartis.
Ich habe die Aktie jetzt ca 10 Jahre und bis 2023 würde ich dir komplett zustimmen. Es war zum Haareraufen und ich musste mich mit den Dividenden und Wechselkursgewinnen trösten.