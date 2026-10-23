Sturm
Zugverkehr am Hauptbahnhof Karlsruhe eingestellt
Für Sie zusammengefasst
- Sturm legt Bahnverkehr in Karlsruhe komplett lahm
- Gegenstand gerät in Oberleitung, niemand wird verletzt
- Züge können nicht einfahren, Gleise 3 bis 14 bald frei
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Wegen eines Sturmschadens ist der Bahnverkehr am Hauptbahnhof in Karlsruhe komplett eingestellt worden. Ein Gegenstand sei am Bahnsteig 2 in die Oberleitung geflogen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Reisende hätten von einem "massivem Funkenschlag" berichtet. Verletzt worden sei niemand. Zur Sicherheit sei die Oberleitung abgeschaltet worden und werde nun von Experten überprüft. Derzeit könnten keine Züge in den Bahnhof einfahren. Demnächst würden aber die Gleise 3 bis 14 wieder freigegeben./poi/DP/mis
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