DZ BANK stuft LOREAL auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von L'Oreal von 450 auf 490 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kosmetikhersteller habe starke Umsatzzahlen veröffentlicht, schrieb Katharina Schmenger am Freitag nach dem Bericht der Franzosen. Diese verdeutlichten, dass der Konzern in der Lage ist, stärker als der globale Schönheitsmarkt zu wachsen. Das Umsatzwachstum u?ber Marktniveau sollte sich fortsetzen, so die Analystin./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 435,0EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 19:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

