JPMORGAN stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68,50 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Versorgers sollten Aufwärtspotenzial für den Analystenkonsens bestätigen, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das positive Momentum bei der Gewinnentwicklung dürfte sich fortgesetzt haben./rob/niw/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:53 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 55,52EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 19:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68,5

Kursziel alt: 68,5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 68,50 € , was eine Steigerung von +23,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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