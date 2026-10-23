JPMORGAN stuft Volvo Cars auf 'Neutral'
Foto: mirkomedia - 48191602
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo Cars von 18 auf 10 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. schrieb Jose M Asumendi am Freitag nach der Telefonkonferenz mit dem Unternehmen zu den jüngsten Geschäftszahlen. Das dritte Quartal sowie die Aussagen des Managements verringerten die kurzfristige Vorhersehbarkeit hinsichtlich Absatzmengen, Preisgestaltung/Produktmix und des Zeitpunkts der Erholung von Gewinn und Cashflow weiter. Asumendi sieht keine wesentliche Verbesserung des Marktumfelds in den kommenden Quartalen./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volvo Car Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -23,80 % und einem Kurs von 0,970EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 19:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Volvo Cars
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 18
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Volvo Cars
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 18
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte