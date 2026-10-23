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    Nvidia überholt!

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    Kunden stehen Schlange für das Falt-iPhone

    Für kurze Zeit war Apple am Freitag wieder wertvoller als Nvidia. Der Rekordlauf der Aktie fiel mit dem Verkaufsstart des faltbaren iPhone Duo zusammen, ehe der Chipriese die Führung zurückholte.

    Für Sie zusammengefasst
    Nvidia überholt! - Kunden stehen Schlange für das Falt-iPhone
    Foto: Vernon Yuen - Nexpher via ZUMA Press Wire

    Apple hat am Freitag kurzzeitig wieder die Spitzenposition als wertvollstes Unternehmen der Wall Street übernommen und damit Nvidia von Platz eins verdrängt. Beide Konzerne kommen derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 5,1 Billionen US-Dollar.

    Schon am Donnerstag war der Abstand zwischen beiden auf unter ein Prozent geschrumpft. Der Wechsel an der Spitze fiel mit einem Rekordschlusskurs der Apple-Aktie zusammen und mit dem Verkaufsstart des neuen faltbaren iPhone Duo zum Preis von 1.999 US-US-Dollar.

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    Von New York bis Hong Kong bildeten sich am Freitag lange Schlangen vor den Apple-Stores, um eines der begehrten Geräte zu ergattern. Das beflügelte auch die Apple-Aktie, die nach einem Sprung über 350 US-Dollar am Freitagnachmittag wieder zurückfiel und am Abend rund 0,5 Prozent tiefer notierte. Der Konzern bringt es um 20:00 Uhr MESZ noch auf eine Marktkapitalisierung von 5,06 Billionen US-Dollar. Nvidia ist zur gleichen Zeit rund 5,11 Billionen US-Dollar wert.

    Seit Anfang 2024 wechselte die Position des wertvollsten Unternehmens nach Berechnungen von Yahoo Finance rund zwei Dutzend Mal. Nvidia hatte sich den Spitzenplatz erstmals im Juni 2024 gesichert und hält ihn seit Mitte 2025 fast durchgehend, unterbrochen nur durch eine kurze Apple-Führung im Juli.

    Zuletzt entwickelten sich beide Aktien gegenläufig. Während Apple am Donnerstag ein Rekordhoch erreichte, liegt Nvidia nach einem Ausverkauf bei Chipwerten im Oktober noch rund elf Prozent unter dem eigenen Höchststand vom 6. Oktober. Seitdem ist Apple unter den großen Technologiewerten der einzige Titel im Plus.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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