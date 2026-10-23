Börsen Update USA - 23.10. - US 30 schwach -1,07 %

Der US 30 steht aktuell (19:59:13) bei 52.286,97 PKT und fällt um -1,07 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +2,57 %, Cisco Systems +1,54 %, IBM +1,04 %, Microsoft +0,82 %, Coca-Cola -2,26 %

Flop-Werte: American Express -3,61 %, The Home Depot -2,70 %, Procter & Gamble -2,57 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.037,00 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: Palo Alto Networks +7,13 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,10 %, Datadog Registered (A) +6,31 %, Western Digital +5,31 %, Seagate Technology Holdings +5,31 %

Flop-Werte: T-Mobile US -5,50 %, Old Dominion Freight Line -3,55 %, Ross Stores -2,76 %, Coca-Cola Europacific Partners -2,65 %, Booking Holdings -2,31 %

Der US 500 steht bei 7.637,26 PKT und verliert bisher -0,35 %.

Top-Werte: Crown Castle +9,96 %, Palo Alto Networks +7,13 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,10 %, SLB +6,91 %, APA Corporation +6,42 %

Flop-Werte: Globe Life -6,95 %, AT&T -6,27 %, Deckers Outdoor -5,61 %, Dollar Tree -5,54 %, T-Mobile US -5,50 %