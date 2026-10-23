Frasers baut Position bei Hugo Boss auf über 50 Prozent aus
- Frasers hält nun 50,08 Prozent der Hugo-Boss-Anteile
- Frasers erreicht das Ziel von mehr als 50 Prozent
- Frasers erwartet nun die vollständige Konsolidierung
SHIREBROOK (dpa-AFX) - Der Großaktionär Frasers Group hat seinen Anteil an Hugo Boss weiter aufgestockt. Frasers habe seine Beteiligung an dem Modekonzern auf 50,08 Prozent ausgebaut, teilten die Briten am Freitagabend mit. Damit wurde das am 1. September verkündete Ziel, nach dem knapp gescheiterten Übernahmeangebot durch den Kauf weiterer Aktien doch noch über 50 Prozent zu kommen, erreicht. Für knapp 200.000 Anteilscheine bezahlte Frasers je Stück 38,41 Euro. Bei diesem Kurs beendete die Boss-Aktie am Freitag auch das Xetra-Hauptgeschäft. Nun rechnen die Briten damit, Hugo Boss vollständig konsolidieren zu können.
Die Frasers Group gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette Sports Direct. Darüber hinaus hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen - etwa am Onlineshop Asos ./he/ajx
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,44 % und einem Kurs von 5,21 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,50EUR. Von den letzten 2 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -1,50 %/+29,60 % bedeutet.
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Die Antwort fand ich durchaus interessant: Wenn Hugo Boss eigene Aktien zurückkauft und anschließend einzieht, während Frasers keine seiner Aktien verkauft, könnte sich der prozentuale Anteil von Frasers automatisch erhöhen.
Nach Abschluss des Übernahmeangebots hält die Frasers Group rund 47,89 % an Hugo Boss.
Nehmen wir vereinfacht an, Hugo Boss kauft 7,5 % aller Aktien zurück und zieht diese ein, während Frasers keine Aktien abgibt. Dann wäre der rechnerische Anteil:
47,89 % ÷ (100 % − 7,5 %) ≈ 51,77 %
Frasers würde damit rechnerisch von 47,89 % auf etwa 51,8 % steigen und die absolute Mehrheit überschreiten.
Das finde ich besonders interessant: Der Aktienrückkauf könnte eine mögliche Übernahme also nicht unbedingt erschweren, sondern die Position von Frasers sogar weiter stärken
Ich vermute weiterhin, dass Frasers Group sowie der italienische Großaktionär, aber auch die erwähnten Banken Optionen geschrieben haben sodass sich die Aktienpositionen z.T. wechselseitig aufheben.
Dennoch ist die schiere Größe der Finanzinstrumente nach meiner Einschätzung erstaunlich!
Lass da 10% andienen an Aktienzahl.....dann haben sie den ersten Stich schon als Geschenk erhalten.......