Hohes Handelsvolumen: SMA Solar Technology gerät unter Druck

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SMA Solar Technology Verluste von -20,42 % hinnehmen.

Der Handelsumsatz bei SMA Solar Technology erreicht schon jetzt das 1,8-Fache des gesamten Vortags. Dabei liegt die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch um 1,27 % im Plus, bevor sie deutlich ins Minus dreht. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht; die Solarwerte Enphase Energy und SolarEdge legen dagegen leicht zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -18,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,41 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +37,72 % gewonnen.

Während SMA Solar Technology deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,86 %. Damit gehört SMA Solar Technology heute zu den auffälligeren Werten.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,63 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -2,53 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +0,75 %. SolarEdge legt um +0,51 % zu

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,63 Mrd.EUR € wert.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,17 % 1 Monat -23,41 % 3 Monate -20,42 % 1 Jahr +111,29 %

Stand: 23.10.2026, 20:00 Uhr

Die Aktie von SMA Solar Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -7,14 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,57 %, über 10 Jahre bei 7,21 %.

Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA. Während der TecDAX besonders nachgibt, setzen Einzelwerte wie K+S und Crown Castle positive Akzente.

Top- und Flop-Aktien am 23.10.2026 im TecDAX.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SMA Solar Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SMA Solar Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.