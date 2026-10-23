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    Roche erzielt Fortschritte mit Nierenmedikament Sefaxersen

    Für Sie zusammengefasst
    • Roche erzielt positive Phase-III-Ergebnisse
    • Proteinurie sank nach 37 Wochen um 43,1 Prozent
    • Studie prüft Nierenfunktion über zwei Jahre weiter
    Roche erzielt Fortschritte mit Nierenmedikament Sefaxersen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BASEL (dpa-AFX) - Roche hat in einer Zwischenanalyse einer Phase-III-Studie mit dem Prüfmedikament Sefaxersen bei Patienten mit IgA-Nephropathie (IgAN) positive Ergebnisse erzielt. Das Medikament verringerte die Proteinurie nach 37 Wochen gegenüber Placebo statistisch signifikant um 43,1 Prozent, wie der Pharmakonzern am Freitag mitteilte.

    Eine erhöhte Proteinausscheidung im Urin gilt als wichtiger Indikator für Nierenschäden. Die Wirkung zeigte sich über alle vorab definierten Patientengruppen hinweg. Das Sicherheitsprofil entsprach den zuvor veröffentlichten Ergebnissen einer Phase-II-Studie. Neue Sicherheitssignale wurden nicht festgestellt. Roche hat die Daten auf dem Fachkongress American Society of Nephrology (ASN) vorgestellt.

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    Sefaxersen ist ein experimenteller Wirkstoff, der als monatliche Injektion unter die Haut vorgesehen ist. Patienten können sie sich damit selbst zu Hause verabreichen. Die Phase-III-Studie Imagination wird fortgesetzt, um die Entwicklung der Nierenfunktion über zwei Jahre zu untersuchen.

    Die IgA-Nephropathie ist eine chronische, fortschreitende Autoimmunerkrankung und eine häufige Ursache für chronische Nierenerkrankungen./hr/to/AWP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie

    Die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7 auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Roche Holding Bearer Participation Cert zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 381,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 500,00CHF was eine Bandbreite von -42,00 %/+16,01 % bedeutet.





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