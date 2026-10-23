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    Macron nach Terrortat bei Paris

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    'Wendepunkt' für Frankreich

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron verurteilt Schüsse als rassistischen Terror
    • Ein Toter und fünf Verletzte nach Schüssen bei Paris
    • Opfer wegen Hautfarbe oder zugeschriebener Religion
    Macron nach Terrortat bei Paris - 'Wendepunkt' für Frankreich
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TRAPPES (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die tödlichen Schüsse bei Paris als "rassistischen Terroranschlag" verurteilt. "Das, was heute geschehen ist, stellt einen Wendepunkt im Leben unserer Republik und unserer Nation dar", sagte er bei einem Besuch in der betroffenen Gemeinde Trappes.

    Am Vormittag hatte ein Mann in Gemeinden bei Paris aus einem Auto mit einer automatischen Waffe geschossen. Nach Angaben der Terrorstaatsanwaltschaft von Paris wurde dabei ein im Jahr 2000 geborener Mann getötet, fünf weitere Menschen wurden verletzt. Ihr Gesundheitszustand war demnach am Abend noch nicht stabil. Außerdem stünden mehrere Personen, die sich in unmittelbarer Nähe der Schüsse befanden, unter erheblichem Schock.

    Diese Menschen seien "allein aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer vermeintlichen Religion" ins Visier genommen worden, sagte Macron. Es sei das erste Mal, dass ein Terroranschlag geplant wurde, "um unsere Landsleute, unsere Kinder, allein aufgrund ihrer Hautfarbe oder der Religion, die man ihnen zuschreibt, zu töten."/vni/DP/he






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