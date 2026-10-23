Palo Alto Networks zieht an: Seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Palo Alto Networks Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +15,74 %.

Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus bei Palo Alto Networks auf 113,65 %. Auch die Wettbewerber Cisco Systems und Fortinet legen heute zu, allerdings weniger stark als der Cybersicherheitsanbieter. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Palo Alto Networks Aktie damit um +2,39 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Palo Alto Networks +113,65 % gewonnen.

Während Palo Alto Networks heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,09 %. Damit gehört Palo Alto Networks heute zu den auffälligeren Werten.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA. Während der TecDAX besonders nachgibt, setzen Einzelwerte wie K+S und Crown Castle positive Akzente.

Palo Alto Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,39 % 1 Monat +3,63 % 3 Monate +15,74 % 1 Jahr +85,61 %

Informationen zur Palo Alto Networks Aktie

Stand: 23.10.2026, 21:00 Uhr

Palo Alto Networks ist ein führender Cybersecurity-Anbieter mit Fokus auf Next-Gen-Firewalls, Cloud-Sicherheit (Prisma Cloud), Netzwerk- und Endpoint-Schutz (Strata, Cortex) sowie Security-Orchestrierung. Starke Marktstellung im Enterprise-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cisco, Fortinet, Check Point, CrowdStrike, Zscaler. USPs: integrierte Plattform, hohe Automatisierung, starke Threat-Intelligence.

Es gibt 818 Mio. Palo Alto Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 277,47 Mrd.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,53 %. Fortinet notiert im Plus, mit +3,63 %.

Die Aktie von Palo Alto Networks erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 39,60 %. Über 5 Jahre lag sie bei 34,26 %, über 10 Jahre bei 29,90 %.

Lohnt sich ein Investment in die Palo Alto Networks Aktie?

Ob die Palo Alto Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palo Alto Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.