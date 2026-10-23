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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt SGL Carbon auf 'Hold' - Ziel 5,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hält SGL Carbon weiter auf Hold
    • Das Kursziel von 5,50 Euro bleibt unverändert
    • 70 Millionen Dollar Erlös sind eine positive Überraschung
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt SGL Carbon auf 'Hold' - Ziel 5,50 Euro
    Foto: SGL Carbon

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Aus dem Verkauf der Karbonfaserproduktion im US-amerikanischen Moses Lake hatte Analyst Henrik Paganetty in seinem Bewertungsmodell bislang keine nennenswerten Erlöse berücksichtigt. Deshalb stelle die Transaktion zu 70 Millionen US-Dollar im Vergleich zu den Erwartungen eine positive Überraschung dar, schrieb er am Freitag./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    SGL Carbon

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    -17,69 %
    -36,88 %
    -52,16 %
    -75,60 %
    ISIN:DE0007235301WKN:723530
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SGL Carbon Aktie

    Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 4,94 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 20:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SGL Carbon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -18,28 %/+2,15 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 5,50 Euro



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