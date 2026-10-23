RBC stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Novartis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die Präsentation der Daten aus Phase-3-Studien REMODEL-1/-2, in denen Remibrutinib in Kombination mit Teriflunomid im Vergleich zur Teriflunomid-Monotherapie bei schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) untersucht wurde, habe bei ihm einen gemischten Eindruck hinterlassen, schrieb Trung Huynh am Freitag. Die Erwartungen seien hoch gewesen, betonte er./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,61 % und einem Kurs von 134,3EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2026, 21:29 Uhr) gehandelt.



