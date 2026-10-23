Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.10.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +7,37 %
Tagesperformance: +7,37 %
Platz 2
Performance 1M: +3,63 %
Performance 1M: +3,63 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -6,74 %
Tagesperformance: -6,74 %
Platz 3
Performance 1M: -6,52 %
Performance 1M: -6,52 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,44 %
Tagesperformance: +5,44 %
Platz 4
Performance 1M: +12,46 %
Performance 1M: +12,46 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +4,83 %
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 5
Performance 1M: +13,96 %
Performance 1M: +13,96 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +4,47 %
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 6
Performance 1M: -0,67 %
Performance 1M: -0,67 %
Western Digital
Tagesperformance: +4,23 %
Tagesperformance: +4,23 %
Platz 7
Performance 1M: -23,77 %
Performance 1M: -23,77 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,21 %
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 8
Performance 1M: -28,96 %
Performance 1M: -28,96 %
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 9
Performance 1M: -26,43 %
Performance 1M: -26,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach der auf 2027 verschobenen Neutron-Rakete und die Frage, ob die Korrektur einen günstigen Einstieg bietet. Genannt werden ARK-Käufe im Rücksetzer, weiterhin hohe Short-Zahlen und Zinsrisiken. Dem stehen ein großer Auftragsbestand, der Iridium-Deal und das wachsende Space-Systems-Geschäft gegenüber; Sorgen gelten den hohen Entwicklungskosten, dem negativen Cashflow und möglicher Verwässerung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: +3,44 %
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 10
Performance 1M: -17,44 %
Performance 1M: -17,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang im schwachen Marktumfeld mit höherem Ölpreis sowie die Unterstützung bei 860 US-Dollar und mögliche Käufe um 750 Euro. Dem stehen optimistische Erwartungen an die KI- und Speichernachfrage gegenüber. Für 2027 wird ein niedriges erwartetes KGV genannt, dessen Aussagekraft wegen Microns Zyklik und möglicher sinkender Margen umstritten ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Marvell Technology
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 11
Performance 1M: -10,50 %
Performance 1M: -10,50 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +3,23 %
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 12
Performance 1M: +6,47 %
Performance 1M: +6,47 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -3,21 %
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 13
Performance 1M: +5,74 %
Performance 1M: +5,74 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -2,99 %
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 14
Performance 1M: -2,73 %
Performance 1M: -2,73 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 15
Performance 1M: +4,42 %
Performance 1M: +4,42 %
Ross Stores
Tagesperformance: -2,90 %
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 16
Performance 1M: +0,49 %
Performance 1M: +0,49 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 17
Performance 1M: +14,51 %
Performance 1M: +14,51 %
Intuit
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 18
Performance 1M: +20,07 %
Performance 1M: +20,07 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 19
Performance 1M: +10,83 %
Performance 1M: +10,83 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 20
Performance 1M: -17,44 %
Performance 1M: -17,44 %
Monster Beverage
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 21
Performance 1M: +6,51 %
Performance 1M: +6,51 %
Honeywell Technologies
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 22
Performance 1M: +7,42 %
Performance 1M: +7,42 %
Teradyne
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 23
Performance 1M: -19,38 %
Performance 1M: -19,38 %
Intel
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 24
Performance 1M: -28,31 %
Performance 1M: -28,31 %
Qualcomm
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 25
Performance 1M: -9,60 %
Performance 1M: -9,60 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 26
Performance 1M: -15,02 %
Performance 1M: -15,02 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 27
Performance 1M: -4,21 %
Performance 1M: -4,21 %
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