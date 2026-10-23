🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCrowdStrike Holdings Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu CrowdStrike Holdings Registered (A)

    Top & Flop

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Seagate Technology Holdings!
    Long
    583,68€
    Basispreis
    6,29
    Ask
    × 8,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    718,11€
    Basispreis
    8,42
    Ask
    × 6,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,86 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +7,37 %
    Platz 2
    Performance 1M: +3,63 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,37 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: -6,74 %
    Platz 3
    Performance 1M: -6,52 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,74 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +5,44 %
    Platz 4
    Performance 1M: +12,46 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,44 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +4,83 %
    Platz 5
    Performance 1M: +13,96 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,83 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: +4,47 %
    Platz 6
    Performance 1M: -0,67 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,47 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +4,23 %
    Platz 7
    Performance 1M: -23,77 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,23 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +4,21 %
    Platz 8
    Performance 1M: -28,96 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,21 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +3,85 %
    Platz 9
    Performance 1M: -26,43 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,85 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach der auf 2027 verschobenen Neutron-Rakete und die Frage, ob die Korrektur einen günstigen Einstieg bietet. Genannt werden ARK-Käufe im Rücksetzer, weiterhin hohe Short-Zahlen und Zinsrisiken. Dem stehen ein großer Auftragsbestand, der Iridium-Deal und das wachsende Space-Systems-Geschäft gegenüber; Sorgen gelten den hohen Entwicklungskosten, dem negativen Cashflow und möglicher Verwässerung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +3,44 %
    Platz 10
    Performance 1M: -17,44 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,44 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang im schwachen Marktumfeld mit höherem Ölpreis sowie die Unterstützung bei 860 US-Dollar und mögliche Käufe um 750 Euro. Dem stehen optimistische Erwartungen an die KI- und Speichernachfrage gegenüber. Für 2027 wird ein niedriges erwartetes KGV genannt, dessen Aussagekraft wegen Microns Zyklik und möglicher sinkender Margen umstritten ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +3,36 %
    Platz 11
    Performance 1M: -10,50 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,36 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +3,23 %
    Platz 12
    Performance 1M: +6,47 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,23 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: -3,21 %
    Platz 13
    Performance 1M: +5,74 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,21 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -2,99 %
    Platz 14
    Performance 1M: -2,73 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,99 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 15
    Performance 1M: +4,42 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    Ross Stores
    Tagesperformance: -2,90 %
    Platz 16
    Performance 1M: +0,49 %
    Chart Ross Stores
    ISIN: US7782961038
    WKN: 870053
    Die Ross Stores Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,90 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +2,53 %
    Platz 17
    Performance 1M: +14,51 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,53 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -2,50 %
    Platz 18
    Performance 1M: +20,07 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,50 %.

    Coca-Cola Europacific Partners
    Tagesperformance: -2,46 %
    Platz 19
    Performance 1M: +10,83 %
    Chart Coca-Cola Europacific Partners
    ISIN: GB00BDCPN049
    WKN: A2AJ8Q
    Die Coca-Cola Europacific Partners Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,46 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 20
    Performance 1M: -17,44 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

    Monster Beverage
    Tagesperformance: -2,34 %
    Platz 21
    Performance 1M: +6,51 %
    Chart Monster Beverage
    ISIN: US61174X1090
    WKN: A14U5Z
    Die Monster Beverage Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,34 %.

    Honeywell Technologies
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 22
    Performance 1M: +7,42 %
    Chart Honeywell Technologies
    ISIN: US4385162056
    WKN: A42C19
    Die Honeywell Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +2,24 %
    Platz 23
    Performance 1M: -19,38 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,24 %.

    Intel
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 24
    Performance 1M: -28,31 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +2,22 %
    Platz 25
    Performance 1M: -9,60 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,22 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +2,14 %
    Platz 26
    Performance 1M: -15,02 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,14 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -2,07 %
    Platz 27
    Performance 1M: -4,21 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,07 %.

    zurückvorwärts
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 23.10.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     