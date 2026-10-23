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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 23.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 23.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Crown Castle
    ISIN: US22822V1017
    WKN: A12GN3
    Die Crown Castle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,54 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +7,98 %
    Platz 2
    Performance 1M: +4,10 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,98 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +7,58 %
    Platz 3
    Performance 1M: +3,63 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,58 %.

    Globe Life
    Tagesperformance: -7,29 %
    Platz 4
    Performance 1M: -6,17 %
    Chart Globe Life
    ISIN: US37959E1029
    WKN: A2PP68
    Die Globe Life Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,29 %.

    SLB
    Tagesperformance: +7,02 %
    Platz 5
    Performance 1M: +3,82 %
    Chart SLB
    ISIN: AN8068571086
    WKN: 853390
    Die SLB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,02 %.

    AT&T
    Tagesperformance: -6,97 %
    Platz 6
    Performance 1M: -14,42 %
    Chart AT&T
    ISIN: US00206R1023
    WKN: A0HL9Z
    Die AT&T Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,97 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: -6,70 %
    Platz 7
    Performance 1M: -6,52 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,70 %.

    APA Corporation
    Tagesperformance: +6,57 %
    Platz 8
    Performance 1M: +24,23 %
    Chart APA Corporation
    ISIN: US03743Q1085
    WKN: A2QQVE
    Die APA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,57 %.

    Deckers Outdoor
    Tagesperformance: -5,63 %
    Platz 9
    Performance 1M: +2,16 %
    Chart Deckers Outdoor
    ISIN: US2435371073
    WKN: 894298
    Die Deckers Outdoor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,63 %.

    Halliburton
    Tagesperformance: +5,51 %
    Platz 10
    Performance 1M: +8,60 %
    Chart Halliburton
    ISIN: US4062161017
    WKN: 853986
    Die Halliburton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,51 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +5,44 %
    Platz 11
    Performance 1M: +12,46 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,44 %.

    Dollar General Corporation
    Tagesperformance: -5,39 %
    Platz 12
    Performance 1M: +8,91 %
    Chart Dollar General Corporation
    ISIN: US2566771059
    WKN: A0YEES
    Die Dollar General Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,39 %.

    CBRE Group Registered (A)
    Tagesperformance: -5,38 %
    Platz 13
    Performance 1M: -10,00 %
    Chart CBRE Group Registered (A)
    ISIN: US12504L1098
    WKN: A1JLYH
    Die CBRE Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,38 %.

    Targa Resources
    Tagesperformance: +4,88 %
    Platz 14
    Performance 1M: +9,21 %
    Chart Targa Resources
    ISIN: US87612G1013
    WKN: A1C9E3
    Die Targa Resources Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,88 %.

    ConocoPhillips
    Tagesperformance: +4,80 %
    Platz 15
    Performance 1M: +22,57 %
    Chart ConocoPhillips
    ISIN: US20825C1045
    WKN: 575302
    Die ConocoPhillips Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,80 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +4,77 %
    Platz 16
    Performance 1M: +13,96 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,77 %.

    Newmont Corporation
    Tagesperformance: -4,71 %
    Platz 17
    Performance 1M: -12,49 %
    Chart Newmont Corporation
    ISIN: US6516391066
    WKN: 853823
    Die Newmont Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,71 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Q3-Zahlen von Newmont: Produktion, Gewinn, AISC und Cashflow übertrafen die Erwartungen. Die Kursreaktion blieb laut Beiträgen wegen des schwächeren Goldpreises und des Marktumfelds verhalten. Diskutiert werden außerdem milliardenschwere Aktienrückkäufe sowie ein für Q4 erwarteter Produktionsanstieg, dem vorübergehend höhere Kosten durch Investitionen, Inflation und geringere Nebenprodukt-Gutschriften gegenüberstehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Newmont Corporation eingestellt.

    Devon Energy
    Tagesperformance: +4,66 %
    Platz 18
    Performance 1M: +11,34 %
    Chart Devon Energy
    ISIN: US25179M1036
    WKN: 925345
    Die Devon Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,66 %.

    MGM Resorts
    Tagesperformance: -4,66 %
    Platz 19
    Performance 1M: -26,64 %
    Chart MGM Resorts
    ISIN: US5529531015
    WKN: 880883
    Die MGM Resorts Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,66 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: +4,49 %
    Platz 20
    Performance 1M: -0,67 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,49 %.

    Verisk Analytics
    Tagesperformance: -4,41 %
    Platz 21
    Performance 1M: +15,95 %
    Chart Verisk Analytics
    ISIN: US92345Y1064
    WKN: A0YA2M
    Die Verisk Analytics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,41 %.

    Metlife
    Tagesperformance: -4,34 %
    Platz 22
    Performance 1M: +5,32 %
    Chart Metlife
    ISIN: US59156R1086
    WKN: 934623
    Die Metlife Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,34 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +4,21 %
    Platz 23
    Performance 1M: -28,96 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,21 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +4,17 %
    Platz 24
    Performance 1M: -23,77 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,17 %.

    Dollar Tree
    Tagesperformance: -4,13 %
    Platz 25
    Performance 1M: +9,93 %
    Chart Dollar Tree
    ISIN: US2567461080
    WKN: A0NFQC
    Die Dollar Tree Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,13 %.

    Dow
    Tagesperformance: +4,11 %
    Platz 26
    Performance 1M: +17,69 %
    Chart Dow
    ISIN: US2605571031
    WKN: A2PFRC
    Die Dow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,11 %.

    EchoStar Registered (A)
    Tagesperformance: +3,99 %
    Platz 27
    Performance 1M: -3,66 %
    Chart EchoStar Registered (A)
    ISIN: US2787681061
    WKN: A0NDYQ
    Die EchoStar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,99 %.

    American Express
    Tagesperformance: -3,86 %
    Platz 28
    Performance 1M: +3,93 %
    Chart American Express
    ISIN: US0258161092
    WKN: 850226
    Die American Express Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,86 %.

    Cognizant Technology Solutions (A)
    Tagesperformance: -3,77 %
    Platz 29
    Performance 1M: +22,99 %
    Chart Cognizant Technology Solutions (A)
    ISIN: US1924461023
    WKN: 915272
    Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,77 %.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    Tagesperformance: -3,62 %
    Platz 30
    Performance 1M: +18,41 %
    Chart Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    ISIN: LR0008862868
    WKN: 886286
    Die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,62 %.

    Lululemon Athletica
    Tagesperformance: -3,55 %
    Platz 31
    Performance 1M: -1,82 %
    Chart Lululemon Athletica
    ISIN: US5500211090
    WKN: A0MXBY
    Die Lululemon Athletica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,55 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +3,53 %
    Platz 32
    Performance 1M: -17,44 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang im schwachen Marktumfeld mit höherem Ölpreis sowie die Unterstützung bei 860 US-Dollar und mögliche Käufe um 750 Euro. Dem stehen optimistische Erwartungen an die KI- und Speichernachfrage gegenüber. Für 2027 wird ein niedriges erwartetes KGV genannt, dessen Aussagekraft wegen Microns Zyklik und möglicher sinkender Margen umstritten ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    United Airlines Holdings
    Tagesperformance: -3,53 %
    Platz 33
    Performance 1M: -13,28 %
    Chart United Airlines Holdings
    ISIN: US9100471096
    WKN: A1C6TV
    Die United Airlines Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,53 %.

    Carnival
    Tagesperformance: -3,53 %
    Platz 34
    Performance 1M: +18,92 %
    Chart Carnival
    ISIN: BMG2004J1036
    WKN: A42BYX
    Die Carnival Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,53 %.

    American Tower
    Tagesperformance: +3,52 %
    Platz 35
    Performance 1M: +9,94 %
    Chart American Tower
    ISIN: US03027X1000
    WKN: A1JRLA
    Die American Tower Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,52 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: +3,45 %
    Platz 36
    Performance 1M: -19,50 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,45 %.

    Delta Air Lines (DE)
    Tagesperformance: -3,44 %
    Platz 37
    Performance 1M: -7,41 %
    Chart Delta Air Lines (DE)
    ISIN: US2473617023
    WKN: A0MQV8
    Die Delta Air Lines (DE) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,44 %.

    EOG Resources
    Tagesperformance: +3,42 %
    Platz 38
    Performance 1M: +20,16 %
    Chart EOG Resources
    ISIN: US26875P1012
    WKN: 877961
    Die EOG Resources Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,42 %.

    Target
    Tagesperformance: -3,41 %
    Platz 39
    Performance 1M: -2,58 %
    Chart Target
    ISIN: US87612E1064
    WKN: 856243
    Die Target Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,41 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: -3,31 %
    Platz 40
    Performance 1M: +36,88 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,31 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 23.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 23.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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