Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 23.10.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +7,98 %
Tagesperformance: +7,98 %
Platz 2
Performance 1M: +4,10 %
Performance 1M: +4,10 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +7,58 %
Tagesperformance: +7,58 %
Platz 3
Performance 1M: +3,63 %
Performance 1M: +3,63 %
Globe Life
Tagesperformance: -7,29 %
Tagesperformance: -7,29 %
Platz 4
Performance 1M: -6,17 %
Performance 1M: -6,17 %
SLB
Tagesperformance: +7,02 %
Tagesperformance: +7,02 %
Platz 5
Performance 1M: +3,82 %
Performance 1M: +3,82 %
AT&T
Tagesperformance: -6,97 %
Tagesperformance: -6,97 %
Platz 6
Performance 1M: -14,42 %
Performance 1M: -14,42 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -6,70 %
Tagesperformance: -6,70 %
Platz 7
Performance 1M: -6,52 %
Performance 1M: -6,52 %
APA Corporation
Tagesperformance: +6,57 %
Tagesperformance: +6,57 %
Platz 8
Performance 1M: +24,23 %
Performance 1M: +24,23 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -5,63 %
Tagesperformance: -5,63 %
Platz 9
Performance 1M: +2,16 %
Performance 1M: +2,16 %
Halliburton
Tagesperformance: +5,51 %
Tagesperformance: +5,51 %
Platz 10
Performance 1M: +8,60 %
Performance 1M: +8,60 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,44 %
Tagesperformance: +5,44 %
Platz 11
Performance 1M: +12,46 %
Performance 1M: +12,46 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: -5,39 %
Tagesperformance: -5,39 %
Platz 12
Performance 1M: +8,91 %
Performance 1M: +8,91 %
CBRE Group Registered (A)
Tagesperformance: -5,38 %
Tagesperformance: -5,38 %
Platz 13
Performance 1M: -10,00 %
Performance 1M: -10,00 %
Targa Resources
Tagesperformance: +4,88 %
Tagesperformance: +4,88 %
Platz 14
Performance 1M: +9,21 %
Performance 1M: +9,21 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: +4,80 %
Tagesperformance: +4,80 %
Platz 15
Performance 1M: +22,57 %
Performance 1M: +22,57 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +4,77 %
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 16
Performance 1M: +13,96 %
Performance 1M: +13,96 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -4,71 %
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 17
Performance 1M: -12,49 %
Performance 1M: -12,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Q3-Zahlen von Newmont: Produktion, Gewinn, AISC und Cashflow übertrafen die Erwartungen. Die Kursreaktion blieb laut Beiträgen wegen des schwächeren Goldpreises und des Marktumfelds verhalten. Diskutiert werden außerdem milliardenschwere Aktienrückkäufe sowie ein für Q4 erwarteter Produktionsanstieg, dem vorübergehend höhere Kosten durch Investitionen, Inflation und geringere Nebenprodukt-Gutschriften gegenüberstehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Newmont Corporation eingestellt.
Devon Energy
Tagesperformance: +4,66 %
Tagesperformance: +4,66 %
Platz 18
Performance 1M: +11,34 %
Performance 1M: +11,34 %
MGM Resorts
Tagesperformance: -4,66 %
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 19
Performance 1M: -26,64 %
Performance 1M: -26,64 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +4,49 %
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 20
Performance 1M: -0,67 %
Performance 1M: -0,67 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -4,41 %
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 21
Performance 1M: +15,95 %
Performance 1M: +15,95 %
Metlife
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 22
Performance 1M: +5,32 %
Performance 1M: +5,32 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,21 %
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 23
Performance 1M: -28,96 %
Performance 1M: -28,96 %
Western Digital
Tagesperformance: +4,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 24
Performance 1M: -23,77 %
Performance 1M: -23,77 %
Dollar Tree
Tagesperformance: -4,13 %
Tagesperformance: -4,13 %
Platz 25
Performance 1M: +9,93 %
Performance 1M: +9,93 %
Dow
Tagesperformance: +4,11 %
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 26
Performance 1M: +17,69 %
Performance 1M: +17,69 %
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: +3,99 %
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 27
Performance 1M: -3,66 %
Performance 1M: -3,66 %
American Express
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 28
Performance 1M: +3,93 %
Performance 1M: +3,93 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -3,77 %
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 29
Performance 1M: +22,99 %
Performance 1M: +22,99 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -3,62 %
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 30
Performance 1M: +18,41 %
Performance 1M: +18,41 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -3,55 %
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 31
Performance 1M: -1,82 %
Performance 1M: -1,82 %
Micron Technology
Tagesperformance: +3,53 %
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 32
Performance 1M: -17,44 %
Performance 1M: -17,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang im schwachen Marktumfeld mit höherem Ölpreis sowie die Unterstützung bei 860 US-Dollar und mögliche Käufe um 750 Euro. Dem stehen optimistische Erwartungen an die KI- und Speichernachfrage gegenüber. Für 2027 wird ein niedriges erwartetes KGV genannt, dessen Aussagekraft wegen Microns Zyklik und möglicher sinkender Margen umstritten ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -3,53 %
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 33
Performance 1M: -13,28 %
Performance 1M: -13,28 %
Carnival
Tagesperformance: -3,53 %
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 34
Performance 1M: +18,92 %
Performance 1M: +18,92 %
American Tower
Tagesperformance: +3,52 %
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 35
Performance 1M: +9,94 %
Performance 1M: +9,94 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +3,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 36
Performance 1M: -19,50 %
Performance 1M: -19,50 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: -3,44 %
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 37
Performance 1M: -7,41 %
Performance 1M: -7,41 %
EOG Resources
Tagesperformance: +3,42 %
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 38
Performance 1M: +20,16 %
Performance 1M: +20,16 %
Target
Tagesperformance: -3,41 %
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 39
Performance 1M: -2,58 %
Performance 1M: -2,58 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -3,31 %
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 40
Performance 1M: +36,88 %
Performance 1M: +36,88 %
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