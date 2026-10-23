SGL Carbon verkauft Ex-Standort Moses Lake – jetzt die Details
70 Mio. US-Dollar für Moses Lake: SGL Carbon verkauft seinen ehemaligen Carbonfaser-Standort in den USA und erwartet einen Millionengewinn sowie einen höheren Free Cashflow.
Foto: SGL Carbon
- SGL Carbon hat am 23. Oktober 2026 den Verkauf seines ehemaligen Carbonfaser-Standorts Moses Lake im US-Bundesstaat Washington vereinbart.
- Verkäuferin ist die SGL-Tochter SGL Technologies LLC; Käuferin ist die US-Investorengesellschaft Refactor Moses Lake LLC.
- Der Kaufpreis beträgt 70 Mio. US-Dollar: 45 Mio. sollen 2026 und 25 Mio. 2027 in Raten gezahlt werden.
- Zum Verkauf gehören Grundstück, Gebäude sowie sämtliche Anlagen und Maschinen; diese wurden zum 30. September 2026 mit rund 24 Mio. US-Dollar bewertet.
- SGL Carbon erwartet aus dem Verkauf im Geschäftsjahr 2026 einen Veräußerungsgewinn von rund 46 Mio. US-Dollar vor Transaktionskosten.
- Die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 bleibt unverändert; der prognostizierte Free Cashflow steigt um die 2026 erhaltene Kaufpreiszahlung von 45 Mio. US-Dollar.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung zum 30. September 2026, Telefonkonferenz, bei SGL Carbon ist am 05.11.2026.
Der Kurs von SGL Carbon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,9225EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,04 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.088,47PKT (-0,63 %).
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