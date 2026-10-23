Sedlmayr Grund und Immobilien verkauft Berliner Baugrundstücke
Millionenerlös mit Abschreibungsbedarf: Sedlmayr verkauft Berliner Grundstücke für einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag und muss rund 1,8 Mio. Euro wertberichtigen.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Die Sedlmayr-Tochter Sedlmayr & Co. Projektentwicklungs GmbH hat ein Grundstück aus dem Berliner Projektentwicklungsportfolio verkauft.
- Zusammen mit früheren, kleineren Verkäufen erreichte das Gesamttransaktionsvolumen einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.
- Aus den Verkäufen entsteht gegenüber den Grundstückswerten im Konzernabschluss 2024/2025 ein Wertberichtigungsbedarf von insgesamt rund 1,8 Mio. Euro.
- Das Berliner Portfolio umfasst Projektentwicklungsgrundstücke, die von sieben Projektgesellschaften gehalten werden.
- An diesen Projektgesellschaften sind die Sedlmayr & Co. Projektentwicklungs GmbH und die HF Sedlmayr Grundstücksverwaltungs-Beteiligungs GmbH beteiligt.
- Mögliche weitere Wertberichtigungen aus künftigen Verkäufen oder der Grundstücksbewertung zum 30. September 2026 sind derzeit nicht einschätzbar.
Der Kurs von Sedlmayr Grund und Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.065,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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