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    Besonders beachtet!

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    CrowdStrike Holdings Registered (A) klettert – Jahresplus 126,95 %

    CrowdStrike Holdings Registered (A) springt um 8,54 % nach oben, während der US Tech 100 mit einem Minus von 0,01 % nahezu unverändert bleibt.

    Besonders beachtet! - CrowdStrike Holdings Registered (A) klettert – Jahresplus 126,95 %
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Seit Jahresbeginn gewinnt CrowdStrike Holdings Registered (A) 126,95 % und hat sich damit mehr als verdoppelt. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kurssprung gibt es nicht.

    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 23.10.2026

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von CrowdStrike Holdings Registered (A) einen Gewinn von +38,20 % verbuchen.

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    Auf Wochensicht steht bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit ein Gewinn von +4,39 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +126,95 % gewonnen.

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    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 23.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 23.10.2026 im US 500.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 23.10.2026 im US Tech 100.

    Börsen Update USA - 23.10. - US 30 schwach -1,07 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,39 %
    1 Monat +4,93 %
    3 Monate +38,20 %
    1 Jahr +112,39 %
    Stand: 23.10.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

    CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Es gibt 1 Mrd. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 234,79 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von CrowdStrike Holdings Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 71,53 %. Über 5 Jahre lag sie bei 28,47 %.

    Lohnt sich ein Investment in die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    CrowdStrike Holdings Registered (A)

    +8,62 %
    +4,39 %
    +4,93 %
    +38,20 %
    +112,39 %
    +444,39 %
    +276,90 %
    +1.616,92 %
    ISIN:US22788C1053WKN:A2PK2R
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    Markt Bote
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