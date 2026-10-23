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    ROUNDUP 2/Kiew

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    Starlink bleibt weiter gedrosselt - entgegen Trumps Ankündigung

    Für Sie zusammengefasst
    • Starlink bleibt in der Ukraine laut Kiew gedrosselt
    • Drohnen verlieren über 160 km/h den Starlink-Kontakt
    • Gespräche der Ukraine, USA und Russland im November
    ROUNDUP 2/Kiew - Starlink bleibt weiter gedrosselt - entgegen Trumps Ankündigung
    Foto: stock.adobe.com

    (Aktualisierung: Zustimmung aus Kiew nach Generalstabsangaben ergänzt)

    KIEW (dpa-AFX) - Entgegen der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump läuft das Starlink-Satelliteninternet in der Ukraine nach Kiewer Angaben weiter gedrosselt. Es gebe noch immer Geschwindigkeitsbeschränkungen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoschalte mit dem Thinktank Hudson Institute.

    Er sprach dabei von Starlink und Starshield. Letzteres ist ein gesondertes Produkt von SpaceX , das auf der Starlink-Technologie basiert, aber für staatliche und militärische Anwendungen ausgelegt ist. Außerdem beklagte Selenskyj, dass die Lieferung von Abfangraketen gegen russische ballistische Raketen weiterhin verspätet sei. "Das ist ein echtes Problem, weil die Russen uns fast jeden einzelnen Tag angreifen", sagte er.

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    Präsidentenberater Serhij Beskrestnow hatte sich bereits zuvor zum Satelliteninternet geäußert. Es gebe vereinzelte Fälle, dass Starlink schneller funktioniere, aber dies liege eher am SpaceX-Algorithmus. "Derzeit können wir keine Aufhebung der Beschränkungen bei Starlink feststellen", schrieb er auf Facebook.

    Ukrainische Drohnen verlieren Verbindung zu Satellit

    Trump hatte am Donnerstag in Washington gesagt, SpaceX-Gründer Elon Musk habe die Drosselung aufgehoben. Am Freitag erklärte er dann vor Journalisten, dass er nicht mit Musk gesprochen habe. "Ich habe gehört, das Problem sei behoben, aber falls nicht, werde ich mit ihm sprechen", sagte er.

    Das ukrainische Militär leidet seit vergangener Woche darunter, dass Flugobjekte bei einer Geschwindigkeit von mehr als 160 Kilometern in der Stunde ihre Verbindung zu den Starlink-Satelliten verlieren. Dies trifft Drohnenflüge zur Abwehr schneller russischer Jetdrohnen wie eigene ukrainische Angriffe.

    Von Musk und der US-Regierung gab es widersprüchliche Angaben, warum das Satelliteninternet Starlink langsamer läuft. Politisch setzen die USA die Ukraine derzeit unter Druck, um sie kompromissbereiter gegenüber dem Angreifer Russland zu machen.

    Selenskyj sprach zudem über den neuen Anlauf für Verhandlungen im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs. Der US-Unterhändler Steve Witkoff hatte kürzlich in Oslo mit Selenskyj und Europäern und anschließend mit Kremlchef Wladimir Putin in St. Petersburg gesprochen. Es gebe eine Vereinbarung für ein Treffen von Teams aus der Ukraine, den USA und Russland, sagte Selenskyj nun. Geplant sei es in der ersten Novemberhälfte. Auch Moskau hatte ein Treffen mit US- und ukrainischen Vertretern nach dem 10. November in Aussicht gestellt./fko/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 131,9 auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +70,44 %/+278,76 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Berichte über höhere Finanzierungskosten bei einer Schuldenaufnahme von 40 Mrd. US-Dollar sowie das Ende der Haltefrist für 1,2 Mrd. Aktien. Starke Geschäftszahlen und Wachstum werden gegen die ambitionierte Bewertung abgewogen. Einige halten die erwarteten KGVs 2027/28 für angemessen, andere sehen den fairen Wert bei 95 Euro. Diskutiert werden zudem Rücksetzer auf 100 Euro und Kursziele von 150 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

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