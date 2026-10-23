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    Xinhua Silk Road

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    Finanzforum in Peking zu Ende gegangen

    PEKING, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2026 ging am Donnerstag in Peking zu Ende.

    Unter dem Motto „Aufbau eines offenen, kollaborativen und inklusiven Ökosystems für die globale Finanzentwicklung" umfasste die diesjährige Konferenz 21 Podiumsdiskussionen und drei thematische Sitzungen.

    Das Finanzwesen ist die Lebensader der modernen Wirtschaft. Angesichts der wirtschaftlichen Fragmentierung muss die internationale Gemeinschaft ihr Wissen und ihre Ideen bündeln, um die schwierige Lage durch Zusammenarbeit zu überwinden und durch Synergien langfristige Fortschritte zu erzielen. Das diesjährige Forum, das sich auf das neue Ökosystem der globalen Finanzentwicklung konzentriert, komme zum richtigen Zeitpunkt, sagte John Lee, Regierungschef der Sonderverwaltungszone Hongkong, in einer Videoansprache.

    Der Bürgermeister von Peking, Yin Yong, sagte, dass das Forum seit seiner Gründung im Jahr 2012 als Brücke für den internationalen Finanzaustausch und die Zusammenarbeit diene. Es hat Chinas Finanzreform und -entwicklung aktiv gefördert, einen internationalen Konsens über die finanzielle Zusammenarbeit geschaffen und sich zu einer globalen Veranstaltung für den Finanzsektor entwickelt.

    Der Bürgermeister merkte an, dass Peking im Zeitraum des 15. Fünfjahresplans (2026–2030) seine Finanzdienstleistungen weiter verbessern und die Entwicklung eines modernen Finanzsystems beschleunigen werde. Er lud Finanzinstitutionen, langfristige Kapitalgeber und Fachleute aus aller Welt ein, in Peking Geschäfte zu tätigen sowie die neuen Chancen zu nutzen, die sich aus der Entwicklung der Hauptstadt ergeben.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352664.html

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-finanzforum-in-peking-zu-ende-gegangen-302918484.html

     





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