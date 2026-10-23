Apex schließt Emissionsangebot ab und erwirkt Notierung an der NASDAQ

VANCOUVER, British Columbia, 23. Oktober 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (NASDAQ and CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9 | Euronext Access Paris: MLAPX) („Apex“ oder das „Unternehmen“), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung seines strategischen, zu 100 % kontrollierten Seltenerdmetallprojekts Rift im Elk Creek Carbonatite Complex im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska gerichtet ist, freut sich, den Abschluss seines von einem Underwriter übernommenen öffentlichen Emissionsangebots in den Vereinigten Staaten (das „Emissionsangebot“) und die Aufnahme des Handels am Nasdaq Capital Market unter dem Kürzel „APXC“ zum 23. Oktober 2026 bekannt zu geben. Das Emissionsangebot umfasste 400.000 American Depositary Shares („ADS“) zu einem Ausgabepreis von 4,65 US$ pro ADS. Jede angebotene ADS entspricht sechs (6) Stammaktien von Apex. Der Bruttoerlös vor Abzug von Emissionsrabatten, Provisionen und Emissionskosten betrug 1,86 Millionen US$.

Darüber hinaus hat Apex dem Underwriter eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 60.000 ADS zum öffentlichen Ausgabepreis, abzüglich Emissionsrabatten und Provisionen, eingeräumt.

Die Maxim Group LLC fungierte als alleiniger Konsortialführer für das Emissionsverfahren.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot als Working Capital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter auch zur Weiterführung des laufenden Bohrprogramms des Unternehmens im Seltenerdmetallprojekt Rift.

Das Emissionsangebot erfolgte gemäß einer wirksamen Rahmenregistrierungserklärung auf Formular F-10 (Aktenzeichen 333-298319), die zuvor bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (der „SEC“) eingereicht wurde und am 13. August 2026 in Kraft getreten ist. Im Rahmen des Emissionsangebots wurden keine Wertpapiere an kanadische Käufer angeboten oder verkauft. Ein endgültiger Prospektnachtrag sowie der dazugehörige Prospekt, die das Emissionsangebot betreffen und dessen Bedingungen beschreiben, wurden bei der SEC eingereicht; sie sind Bestandteil der wirksamen Registrierungserklärung und auf der Website der SEC unter www.sec.gov bzw. auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Exemplare des endgültigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts können bei Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16. Stock, New York, NY 10022, z. Hd.: Syndicate Department, oder telefonisch unter (212) 895-3745 oder per E-Mail unter syndicate@maximgrp.com angefordert werden.