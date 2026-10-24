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    Silver Pony meldet Abschluss der aufgestockten strategischen Privatplatzierung von Einheiten in Höhe von 1.600.015 $

    Silver Pony meldet Abschluss der aufgestockten strategischen Privatplatzierung von Einheiten in Höhe von 1.600.015 $
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Nicht zur Verbreitung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten bestimmt

     

    Vancouver, British Columbia – 23. Oktober 2026 / IRW-Press / Silver Pony Resources Corp. (CSE: PONY) (FSE: BJ40) (OTCID: PONIF) (vormals Carlyle Commodities Corp.) („Silver Pony“ oder das „Unternehmen“) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 16. Oktober 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierung aufgestockt und abgeschlossen hat. Dabei hat es durch die Ausgabe von 9.411.852 Einheiten des Unternehmens (jede eine „Einheit“) einen Bruttoerlös in Gesamthöhe von 1.600.015 $ eingenommen (die „Privatplatzierung“).

     

    Morgan Good, President und CEO von Silver Pony, erklärte: „Unser Team ist natürlich begeistert von dem Interesse, das sich um Silver Pony entwickelt. Dass wir unter den aktuellen Marktbedingungen mit dem Abschluss der heutigen Privatplatzierung und dem gestrigen Flow-Through-Emissionsangebot rund 2.900.000 $ einnehmen konnten, bestärkt uns in unserer Überzeugung und gibt uns Vertrauen in unsere bisherigen Leistungen. Zudem bietet die Beteiligung eines bedeutenden Investors wie Doug Casey zusätzliche Unterstützung für unsere Bemühungen, die Ziele des Unternehmens sowohl auf unternehmerischer als auch auf operativer Ebene voranzutreiben.“

     

    Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum eine Aktie zu einem Preis von 0,30 $ pro Aktie zu erwerben.

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Weiterentwicklung seines Projekts Silver Pony sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden.

     

    In Verbindung mit der Privatplatzierung hat das Unternehmen an bestimmte Vermittler Vermittlungsprovisionen in Höhe von 33.439 $ gezahlt und 196.700 Vermittler-Warrants (jeder ein „Vermittler-Warrant“) ausgegeben. Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Ausübungspreis von je 0,20 $ gegen eine Aktie eingelöst werden.

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