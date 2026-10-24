Mensch und Maschine: Software glänzt, Autodesk bremst

Nach neun Monaten zeigt sich ein gespaltenes Bild. Der Konzernumsatz kletterte um 7 Prozent auf 189,3 Millionen Euro, im dritten Quartal reichte es nur noch für ein Plus von 4,2 Prozent. Der Motor ist das eigene Softwaregeschäft: Dessen Rohertrag wuchs um gut 8 Prozent auf 84,1 Millionen Euro, das Segment-EBIT sogar um 18 Prozent auf 29,1 Millionen Euro. Damit liefert die Sparte inzwischen fast 80 Prozent des Konzernergebnisses.

Mensch und Maschine aus Weßling gehört zu den bekanntesten Namen im deutschen Nebenwertesegment. Das 1984 gegründete Unternehmen ist in Europa einer der führenden Vertriebspartner für die Konstruktions- und Fertigungssoftware von Autodesk und entwickelt daneben eigene CAM-Lösungen. Gründer Adi Drotleff hält knapp die Hälfte der Aktien.

Die Bremse sitzt im Digitalisierungsgeschäft. Autodesk hat im Januar sein Vergütungsmodell umgestellt und honoriert Vertragsverlängerungen seither schwächer, Neukunden dagegen besser. Das Neugeschäft kam erst ab August spürbar in Gang. Der Rohertrag der Sparte brach im dritten Quartal um 22 Prozent ein, das Konzern-EBIT sank in diesem Zeitraum um 16 Prozent auf 8,8 Millionen Euro. Ein Lichtblick ist der freie Cashflow, der sich auf 21,9 Millionen Euro mehr als verdoppelte.

Das Management peilt beim Gewinn je Aktie weiterhin ein Wachstum von 11 bis 19 Prozent an, rechnet aber nur noch mit der unteren Hälfte und nennt das Ziel selbst ambitioniert. Bei Berenberg glaubt man daran nicht und kalkuliert nur noch mit rund 4 Prozent Zuwachs. Die Bank bleibt bei “Hold” und kappt das Kursziel von 45 auf 37 Euro. 2027 erwartet sie dank vieler anstehender Vertragsverlängerungen allerdings ein Gewinnplus von 16 Prozent.

SMC Research bleibt deutlich optimistischer, stuft die Aktie aber von "Strong Buy" auf "Buy" zurück. Der Grund: Mensch und Maschine droht zum dritten Mal in Folge die eigenen Ziele knapp zu verfehlen. Das Kursziel sinkt leicht auf 63 Euro. Bei einem Kurs von rund 34 Euro, nahe am Jahrestief, winkt laut SMC zudem eine Dividendenrendite von 6,5 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Mensch und Maschine Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 34,25EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.





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