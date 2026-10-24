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    Anleger fürchten weitere Verluste

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    12,1 Prozent Minus: Bei Almonty Industries beginnt die Suche nach dem Boden

    Nach einem Wochenverlust von 12,1 Prozent steht Almonty Industries massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Anleger fürchten weitere Verluste - 12,1 Prozent Minus: Bei Almonty Industries beginnt die Suche nach dem Boden
    Foto: Adobe Stock

    Ein Wochenverlust von 12,1 Prozent hat die Diskussion über Almonty Industries auf wallstreetONLINE angeheizt. Im Mittelpunkt stand die von Teilen der Community erwartete Bestätigung einer Wolframverschiffung: Könnte sie das Vertrauen in die operative Entwicklung stärken, oder wäre eine solche Nachricht längst eingepreist? An drei Tagen kamen 86 relevante Beiträge von 42 Nutzern zusammen. Die Debatte zeigt eine deutliche Kluft zwischen langfristiger Zuversicht und wachsender Ungeduld angesichts des Kursrückgangs.

    Verschiffung: Vertrauensbeweis oder eingepreiste Nachricht?

    Das gewichtigste positive Argument knüpft an einen überprüfbaren operativen Fortschritt an. Mehrere Teilnehmer warten auf eine Meldung zur Auslieferung und erhoffen sich davon einen Beleg, dass Almonty seine Pläne in tatsächliches Geschäft umsetzt. Dahinter steht die nachvollziehbare Überlegung, dass konkrete Liefernachweise mehr Vertrauen schaffen könnten als weitere Prognosen. Eine erfolgte Verschiffung oder ein verbindlicher Veröffentlichungstermin sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen allerdings nicht bestätigt.

    Die Gegenposition setzt genau dort an: Selbst eine Lieferbestätigung müsse keine positive Kursüberraschung auslösen, wenn der Markt bereits damit rechne. Andere Beiträge betonen, dass technische Signale wie eine mögliche Bodenbildung oder ein überverkaufter Indikator fehlende operative Belege nicht ersetzen könnten. Damit verläuft der zentrale Streit weniger zwischen grundsätzlichem Optimismus und Pessimismus als zwischen der Hoffnung auf einen Nachrichtenimpuls und der Forderung nach belastbaren Ergebnissen.

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    Rohstoffhoffnung trifft auf Bewertungsfragen

    Zusätzliche Zuversicht schöpfen einige Anleger aus ihrer Einschätzung des Wolframmarktes. Sie berichten von steigenden chinesischen Preisen und einem attraktiven Preisniveau in Rotterdam. Daraus leiten sie bessere Erlöschancen ab. Andere verweisen auf die strategische Bedeutung von Lieferketten außerhalb Chinas. Diese Argumente stützen die langfristige Erwartung, Almonty könne von einer stärkeren Diversifizierung der Rohstoffversorgung profitieren. Die genannten Preisbewegungen und konkrete Vorteile für das Unternehmen sind hier jedoch nicht unabhängig bestätigt.

    Kritisch bleibt die Lücke zwischen solchen Erwartungen und nachgewiesener Ertragskraft. Bei einer geprüften Marktkapitalisierung von 2,28 Milliarden US-Dollar liegt das Vorjahres-KGV bei minus 20,62; eine Bewertung anhand positiver Vorjahresgewinne ist damit nicht möglich. Das erklärt den Wochenverlust nicht, unterstreicht aber die Bedeutung künftiger Ergebnisse. Auch die im Forum angeführte allgemeine Schwäche von Rohstoffaktien bleibt als Erklärung des Rückgangs eine Einschätzung. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage betrug lediglich das 0,8-Fache des Wochenschnitts und liefert keinen Beleg für gezielte Einflussnahme.

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick auf belastbare Angaben zu Lieferstatus und operativer Umsetzung. Ein von Teilnehmern erhofftes Newsletter-Update ist bislang kein gesicherter Termin. Kursseitig bildet das Wochentief bei 8,40 US-Dollar die nächste Unterstützung, während das Wochenhoch bei 10,10 US-Dollar als Widerstand dient. Entscheidend wird sein, ob neue Informationen über die bereits diskutierten Erwartungen hinausgehen.

    Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -12,1 %
    Wochenhoch / Wochentief 10,10$ / 8,40$
    KGV (Vorjahr) -20,62
    Marktkapitalisierung 2,28 Mrd.USD

    Stand: 24.10.2026, 07:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 10,10$ und das Wochentief bei 8,40$ die zunächst wichtigsten Marken.

    Almonty Industries

    +1,20 %
    -12,07 %
    -34,94 %
    -37,42 %
    +17,75 %
    +85,64 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8
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