Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 43/26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 43/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, US 30, US Tech 100, Eurozone 50, CH 20, AT 20, HK 50.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXUS 30US Tech 100Eurozone 50CH 20AT 20HK 50
Qiagen
Performance KW 43/26: +9,64 %
Performance KW 43/26: +9,64 %
DAX Top 1
Zalando
Performance KW 43/26: +8,68 %
Performance KW 43/26: +8,68 %
DAX Top 2
BMW
Performance KW 43/26: +6,44 %
Performance KW 43/26: +6,44 %
DAX Top 3
Scout24
Performance KW 43/26: +6,29 %
Performance KW 43/26: +6,29 %
DAX Top 4
SAP
Performance KW 43/26: +6,18 %
Performance KW 43/26: +6,18 %
DAX Top 5
Siemens
Performance KW 43/26: -5,39 %
Performance KW 43/26: -5,39 %
DAX Flop 1
Continental
Performance KW 43/26: -6,10 %
Performance KW 43/26: -6,10 %
DAX Flop 2
DAX Flop 3
MTU Aero Engines
Performance KW 43/26: -11,22 %
Performance KW 43/26: -11,22 %
DAX Flop 4
Siemens Energy
Performance KW 43/26: -12,45 %
Performance KW 43/26: -12,45 %
DAX Flop 5
OHB
Performance KW 43/26: +16,97 %
Performance KW 43/26: +16,97 %
TecDAX Top 1
Evotec
Performance KW 43/26: +10,68 %
Performance KW 43/26: +10,68 %
TecDAX Top 2
Qiagen
Performance KW 43/26: +9,64 %
Performance KW 43/26: +9,64 %
TecDAX Top 3
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 43/26: +7,64 %
Performance KW 43/26: +7,64 %
TecDAX Top 4
Sartorius Vz.
Performance KW 43/26: +7,43 %
Performance KW 43/26: +7,43 %
TecDAX Top 5
TecDAX Flop 1
SUESS MicroTec
Performance KW 43/26: -14,41 %
Performance KW 43/26: -14,41 %
TecDAX Flop 2
SILTRONIC AG
Performance KW 43/26: -15,83 %
Performance KW 43/26: -15,83 %
TecDAX Flop 3
AIXTRON
Performance KW 43/26: -16,61 %
Performance KW 43/26: -16,61 %
TecDAX Flop 4
SMA Solar Technology
Performance KW 43/26: -18,62 %
Performance KW 43/26: -18,62 %
TecDAX Flop 5
IBM
Performance KW 43/26: +10,24 %
Performance KW 43/26: +10,24 %
US 30 Top 1
3M
Performance KW 43/26: +5,78 %
Performance KW 43/26: +5,78 %
US 30 Top 2
Salesforce
Performance KW 43/26: +4,72 %
Performance KW 43/26: +4,72 %
US 30 Top 3
Unitedhealth Group
Performance KW 43/26: +4,60 %
Performance KW 43/26: +4,60 %
US 30 Top 4
JPMorgan Chase
Performance KW 43/26: -2,48 %
Performance KW 43/26: -2,48 %
US 30 Top 5
Amazon
Performance KW 43/26: -2,93 %
Performance KW 43/26: -2,93 %
US 30 Flop 1
NVIDIA
Performance KW 43/26: -3,24 %
Performance KW 43/26: -3,24 %
US 30 Flop 2
Caterpillar
Performance KW 43/26: -6,91 %
Performance KW 43/26: -6,91 %
US 30 Flop 3
Roper Technologies
Performance KW 43/26: +14,53 %
Performance KW 43/26: +14,53 %
US Tech 100 Top 1
Thomson Reuters
Performance KW 43/26: +11,25 %
Performance KW 43/26: +11,25 %
US Tech 100 Top 2
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Performance KW 43/26: +10,17 %
Performance KW 43/26: +10,17 %
US Tech 100 Top 3
Workday (A)
Performance KW 43/26: +9,39 %
Performance KW 43/26: +9,39 %
US Tech 100 Top 4
Palo Alto Networks
Performance KW 43/26: +7,50 %
Performance KW 43/26: +7,50 %
US Tech 100 Top 5
Lumentum Holdings
Performance KW 43/26: -13,29 %
Performance KW 43/26: -13,29 %
US Tech 100 Flop 1
Astera Labs
Performance KW 43/26: -14,46 %
Performance KW 43/26: -14,46 %
US Tech 100 Flop 2
KLA Corporation
Performance KW 43/26: -14,92 %
Performance KW 43/26: -14,92 %
US Tech 100 Flop 3
Lam Research
Performance KW 43/26: -16,38 %
Performance KW 43/26: -16,38 %
US Tech 100 Flop 4
CoreWeave Registered (A)
Performance KW 43/26: -17,60 %
Performance KW 43/26: -17,60 %
US Tech 100 Flop 5
EssilorLuxottica
Performance KW 43/26: +18,22 %
Performance KW 43/26: +18,22 %
Eurozone 50 Top 1
ENI
Performance KW 43/26: +8,01 %
Performance KW 43/26: +8,01 %
Eurozone 50 Top 2
BMW
Performance KW 43/26: +6,44 %
Performance KW 43/26: +6,44 %
Eurozone 50 Top 3
SAP
Performance KW 43/26: +6,18 %
Performance KW 43/26: +6,18 %
Eurozone 50 Top 4
Anheuser-Busch InBev
Performance KW 43/26: +4,64 %
Performance KW 43/26: +4,64 %
Eurozone 50 Top 5
BNP Paribas (A)
Performance KW 43/26: -8,22 %
Performance KW 43/26: -8,22 %
Eurozone 50 Flop 1
Eurozone 50 Flop 2
Schneider Electric
Performance KW 43/26: -10,41 %
Performance KW 43/26: -10,41 %
Eurozone 50 Flop 3
Siemens Energy
Performance KW 43/26: -12,45 %
Performance KW 43/26: -12,45 %
Eurozone 50 Flop 4
Nokia
Performance KW 43/26: -14,75 %
Performance KW 43/26: -14,75 %
Eurozone 50 Flop 5
Galderma Group
Performance KW 43/26: +9,20 %
Performance KW 43/26: +9,20 %
CH 20 Top 1
Sandoz Group
Performance KW 43/26: +6,83 %
Performance KW 43/26: +6,83 %
CH 20 Top 2
Alcon
Performance KW 43/26: +5,15 %
Performance KW 43/26: +5,15 %
CH 20 Top 3
CIE Financiere Richemont
Performance KW 43/26: -7,66 %
Performance KW 43/26: -7,66 %
CH 20 Top 4
ABB
Performance KW 43/26: -12,61 %
Performance KW 43/26: -12,61 %
CH 20 Top 5
Verbund Akt.(A)
Performance KW 43/26: +5,30 %
Performance KW 43/26: +5,30 %
AT 20 Top 1
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 43/26: +2,61 %
Performance KW 43/26: +2,61 %
AT 20 Top 2
OMV
Performance KW 43/26: +2,61 %
Performance KW 43/26: +2,61 %
AT 20 Top 3
Lenzing
Performance KW 43/26: -6,96 %
Performance KW 43/26: -6,96 %
AT 20 Top 4
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 43/26: -23,63 %
Performance KW 43/26: -23,63 %
AT 20 Top 5
ENN Energy Holdings
Performance KW 43/26: +9,74 %
Performance KW 43/26: +9,74 %
HK 50 Top 1
WuXi Biologics (Cayman)
Performance KW 43/26: +8,78 %
Performance KW 43/26: +8,78 %
HK 50 Top 2
Henderson Land Development
Performance KW 43/26: +8,18 %
Performance KW 43/26: +8,18 %
HK 50 Top 3
CK Hutchison Holdings
Performance KW 43/26: +3,56 %
Performance KW 43/26: +3,56 %
HK 50 Top 4
Link Real Estate Investment Trust
Performance KW 43/26: +2,89 %
Performance KW 43/26: +2,89 %
HK 50 Top 5
CMOC Group Limited Registered (H)
Performance KW 43/26: -11,55 %
Performance KW 43/26: -11,55 %
HK 50 Flop 1
Aluminum of China (H)
Performance KW 43/26: -14,52 %
Performance KW 43/26: -14,52 %
HK 50 Flop 2
Lenovo Group
Performance KW 43/26: -17,65 %
Performance KW 43/26: -17,65 %
HK 50 Flop 3
Kuaishou Technology Registered (B)
Performance KW 43/26: -18,21 %
Performance KW 43/26: -18,21 %
HK 50 Flop 4
Contemporary Amperex Technology Limited (H)
Performance KW 43/26: -19,36 %
Performance KW 43/26: -19,36 %
HK 50 Flop 5
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