Vonovia verliert an Boden: Diese Risiken beschäftigen die Anleger

Die skeptische Seite verweist auf einen nach Darstellung der Community beschlossenen Berliner Rechtsrahmen zur Vergesellschaftung. Daraus leitet sie die Sorge vor Eingriffen in das Geschäftsmodell ab. Andere Teilnehmer halten dagegen: Eine Entschädigung mit Orientierung am Verkehrswert und eine verfassungsgerichtliche Prüfung könnten Aktionäre vor erheblichen Nachteilen schützen. Das sind rechtliche Einschätzungen aus dem Forum, keine gesicherten Aussagen über den Ausgang eines möglichen Verfahrens. Auch die Erwartung, eine Umsetzung werde politisch letztlich ausbleiben, bleibt Spekulation.

Die Vonovia-Aktie verlor in der vergangenen Woche 2,2 Prozent. Für intensive Diskussionen sorgte vor allem die Frage, was eine mögliche Vergesellschaftung von Wohnungen in Berlin für den Konzern und seine Aktionäre bedeuten würde. In 91 relevanten Forumsbeiträgen von 28 Nutzern an vier Tagen standen dabei politische Risiken, mögliche Entschädigungen und die Belastbarkeit der Immobilienwerte im Mittelpunkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das wichtigste positive Argument reicht über die Berliner Debatte hinaus: Mehrere Teilnehmer sehen im angenommenen Abschlag der Aktie auf den Immobilienbuchwert einen Puffer gegen schlechte Nachrichten. Ein im Forum durchgerechnetes Belastungsszenario unterstellt deutliche Abschläge bei einer Entschädigung und beim Verkauf anderer Bestände. Selbst dann, so die Rechnung des Verfassers, liege der verbleibende Eigenkapitalwert ungefähr auf Höhe der Börsenbewertung. Aussagekräftig ist das allerdings nur unter den gewählten Annahmen zu Verkaufserlösen und Schulden. Die gesicherte Marktkapitalisierung beträgt 13,88 Milliarden Euro.

Genau diese Bewertungsgrundlage ist umstritten. Kritiker vermuten, dass Buchwerte noch zu stark von früheren Niedrigzinsen geprägt seien. Auch angeblich verfehlte Verkaufsziele werden als Warnsignal angeführt, sind hier aber nur eine Behauptung aus dem Forum. Konkreter ist die Diskussion über Bewertungsmethoden: Einer überschlägigen Ertragsrechnung von rund 2.200 Euro je Quadratmeter stellen Teilnehmer einen Vonovia zugeschriebenen Ansatz von 2.769 Euro gegenüber. Beide Angaben stammen aus den Beiträgen. Zudem warnen Nutzer davor, mögliche Einzelverkaufspreise ohne Weiteres auf große vermietete Bestände zu übertragen.

Für das operative Geschäft führen Befürworter aus ihrer Sicht moderate Bestandsmieten und begrenzte Ausweichmöglichkeiten der Mieter an. Das könne stabile Einnahmen begünstigen. Gegen eine einfache Erfolgsgeschichte sprechen nach Einschätzung anderer Teilnehmer jedoch Instandhaltungskosten, begrenzte Mietsteigerungen und politische Widerstände. Sinkende Zinsen gelten im Forum als möglicher Kurstreiber, nicht als Zusage einer Erholung.

Die nächste Woche entscheidet sich an zwei Kursmarken

Im Fokus stehen zunächst das Wochentief bei 15,95 Euro als Unterstützung und das Wochenhoch bei 16,89 Euro als Widerstand. Ein Ausbruch nach oben wäre auf seine Handelsbeteiligung zu prüfen: Zuletzt erreichte das relative Volumen nur das 0,4-Fache des Wochenschnitts. Unterhalb von 15,95 Euro würde dagegen die Stabilisierung erneut infrage stehen. Inhaltlich bleiben neue Entwicklungen zur Berliner Wohnungsdebatte und Veränderungen der Zinserwartungen relevant.

Vonovia Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -2,2 % Wochenhoch / Wochentief 16,89€ / 15,95€ KGV (Vorjahr) 5,59 Marktkapitalisierung 13,88 Mrd.EUR

Stand: 24.10.2026, 08:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 16,89€ und das Wochentief bei 15,95€ die zunächst wichtigsten Marken.