Zefiro meldet Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von rund 5,0 Millionen C$

TORONTO, ONTARIO / 23. Oktober 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das „Unternehmen“, „Zefiro“ oder „ZEFI“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von rund 5,0 Millionen C$ abgeschlossen hat (die „Privatplatzierung“).

Im Rahmen der Privatplatzierung begab das Unternehmen insgesamt 7.575.758 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,66 C$ pro Einheit und nahm damit einen Bruttoerlös von 5.000.000,28 C$ ein. Jede Einheit besteht aus einer stimmberechtigten Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 30 Monaten ab dem Ausgabedatum eine Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zum Ausübungspreis von 0,80 C$ pro Warrant-Aktie zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Unternehmen könnte einen Teil des Nettoerlöses auch für strategische Akquisitionschancen aufwenden.

In Verbindung mit der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen an Vermittler eine Barprovision von 300.000 C$, was 6 % des eingenommenen Bruttoerlöses entspricht, und begab insgesamt 454.545 Broker-Warrants. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss der Privatplatzierung ausgeübt und zum Preis von je 0,66 C$ gegen eine Stammaktie eingelöst werden. Die Broker-Warrants und etwaige Stammaktien, die bei ihrer Ausübung begeben werden, sind im Einklang mit den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Einheiten wurden Käufern außerhalb von Kanada unter Berufung auf eine Ausnahmeregelung von den Prospektanforderungen gemäß Abschnitt 2.3 der Ontario Securities Commission Rule 72-503 angeboten. Die Einheiten sind daher nicht an Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 1933“) oder gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten vorliegt.