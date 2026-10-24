Borussia Dortmund sucht die Richtung: Anleger streiten über Ergebnisorientierter Fußball und nachhaltiger Erfolg

Die optimistische Seite stellt zunächst das Ergebnis in den Vordergrund. Nach der sieglosen Phase seien die Punkte wichtiger als die spielerische Eleganz. Mehrere Beiträge erkennen zudem offensive Ansätze: Eine Doppelspitze mit einem kreativen Spieler dahinter habe zeitweise bessere Angriffe ermöglicht. Daraus leiten die Befürworter die Hoffnung ab, Kovac könne eine wirksamere Formation entwickeln. Auch die Chancenverwertung wird als Ansatzpunkt genannt: Wer sich Möglichkeiten erarbeitet, könnte mit präziseren Abschlüssen überzeugendere Ergebnisse erzielen. Das ist eine sportliche Erwartung, noch kein Nachweis einer Trendwende.

Ein wichtiger Sieg, aber kein Befreiungsschlag für die Aktie: Borussia Dortmund verlor auf Wochensicht 1,0 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wurde vor allem darüber gestritten, ob der ergebnisorientierte Fußball unter Niko Kovac eine tragfähige Grundlage für sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg bietet. Der mühsame 2:1-Erfolg gegen FK Sabah in Baku beendete zwar eine Serie von drei Spielen ohne Sieg. Ob damit auch eine nachhaltige Stabilisierung beginnt, blieb in der Community umstritten.

Die Kritik setzt genau dort an. Wiederholt bemängeln Teilnehmer, dass Dortmund selbst gegen einen aus ihrer Sicht begrenzten Gegner nicht durchgehend kontrolliert aufgetreten sei. Vor allem zugelassene Chancen in der Schlussphase nähren Zweifel an der defensiven Ordnung. Gute Angriffsphasen allein reichten nicht, wenn sie weder lange genug anhielten noch gegen stärkere Mannschaften bestätigt würden. Der Kern des Gegenarguments: Kurzfristig erfolgreicher, aber spielerisch wenig überzeugender Fußball könnte für dauerhafte internationale Erfolge zu wenig sein.

Damit verbunden ist die Frage nach den künftigen Europapokal-Einnahmen. Einige Teilnehmer halten das weitere internationale Programm für anspruchsvoll und rechnen eher mit einem schwierigen Weg durch die nächste Wettbewerbsphase. Andere sehen die deutschen Mannschaften im internationalen Vergleich besser aufgestellt. Die genannten Platzierungen und Punktprognosen bleiben jedoch Community-Einschätzungen; gesicherte Einnahmeerwartungen lassen sich daraus nicht ableiten.

Vertragsrisiken und Bewertung im Blick

Einen positiven Akzent setzt die Diskussion über eine mögliche Abfindungsregel im Kovac-Vertrag. In den Beiträgen aufgegriffene Medienberichte nennen eine Begrenzung auf die Hälfte des ausstehenden Gehalts bei vorzeitiger Trennung. Falls diese Darstellung zutrifft, sehen Teilnehmer darin eine nachvollziehbare Begrenzung finanzieller Risiken. Bestätigt ist die Vertragsgestaltung durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht.

Auch die Bewertung liefert keinen eindeutigen Konsens. Die Marktkapitalisierung beträgt 336,16 Millionen Euro. Während einzelne Stimmen daraus im Vergleich mit anderen Clubs Potenzial ableiten, werten Kritiker den Börsenwert als Ausdruck mangelnden Vertrauens. Solche Clubvergleiche ersetzen allerdings keine belastbare Ertragsanalyse. Das KGV auf Vorjahresbasis von 65,50 zeigt zumindest, dass eine niedrige absolute Bewertung nicht automatisch eine günstige Gewinnbewertung bedeutet.

In der kommenden Woche rücken damit die nächsten sportlichen Auftritte als Belastungsprobe für die erhoffte Stabilisierung in den Blick. Im Forum werden insbesondere Frankfurt und Bayern als Prüfsteine genannt; konkrete Spieltermine sind in den geprüften Angaben nicht enthalten. An der Börse markieren 3,11 Euro den Widerstand am Wochenhoch und 3,015 Euro die Unterstützung am Wochentief. Das zuletzt nur 0,6-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt spricht bislang für zurückhaltende Aktivität. Ein Ausbruch aus dieser Spanne wäre deshalb vor allem im Zusammenspiel mit höherem Umsatz und überzeugenderen Leistungen bemerkenswert.

Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -1,0 % Wochenhoch / Wochentief 3,11€ / 3,015€ KGV (Vorjahr) 65,50 Marktkapitalisierung 336,16 Mio.EUR

Stand: 24.10.2026, 10:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,11€ und das Wochentief bei 3,015€ die zunächst wichtigsten Marken.