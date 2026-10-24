🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Zwischen Hoffnung und Zweifel

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Borussia Dortmund sucht die Richtung: Anleger streiten über Ergebnisorientierter Fußball und nachhaltiger Erfolg

    Die Borussia Dortmund-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Sportliche Stabilisierung durch wichtige Siege auf Sorgen vor Spielerische Schwächen gefährden dauerhaften Erfolg. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Zwischen Hoffnung und Zweifel - Borussia Dortmund sucht die Richtung: Anleger streiten über Ergebnisorientierter Fußball und nachhaltiger Erfolg
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Ein wichtiger Sieg, aber kein Befreiungsschlag für die Aktie: Borussia Dortmund verlor auf Wochensicht 1,0 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wurde vor allem darüber gestritten, ob der ergebnisorientierte Fußball unter Niko Kovac eine tragfähige Grundlage für sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg bietet. Der mühsame 2:1-Erfolg gegen FK Sabah in Baku beendete zwar eine Serie von drei Spielen ohne Sieg. Ob damit auch eine nachhaltige Stabilisierung beginnt, blieb in der Community umstritten.

    Wichtige Punkte oder spielerische Sackgasse?

    Die optimistische Seite stellt zunächst das Ergebnis in den Vordergrund. Nach der sieglosen Phase seien die Punkte wichtiger als die spielerische Eleganz. Mehrere Beiträge erkennen zudem offensive Ansätze: Eine Doppelspitze mit einem kreativen Spieler dahinter habe zeitweise bessere Angriffe ermöglicht. Daraus leiten die Befürworter die Hoffnung ab, Kovac könne eine wirksamere Formation entwickeln. Auch die Chancenverwertung wird als Ansatzpunkt genannt: Wer sich Möglichkeiten erarbeitet, könnte mit präziseren Abschlüssen überzeugendere Ergebnisse erzielen. Das ist eine sportliche Erwartung, noch kein Nachweis einer Trendwende.

    Die Kritik setzt genau dort an. Wiederholt bemängeln Teilnehmer, dass Dortmund selbst gegen einen aus ihrer Sicht begrenzten Gegner nicht durchgehend kontrolliert aufgetreten sei. Vor allem zugelassene Chancen in der Schlussphase nähren Zweifel an der defensiven Ordnung. Gute Angriffsphasen allein reichten nicht, wenn sie weder lange genug anhielten noch gegen stärkere Mannschaften bestätigt würden. Der Kern des Gegenarguments: Kurzfristig erfolgreicher, aber spielerisch wenig überzeugender Fußball könnte für dauerhafte internationale Erfolge zu wenig sein.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Damit verbunden ist die Frage nach den künftigen Europapokal-Einnahmen. Einige Teilnehmer halten das weitere internationale Programm für anspruchsvoll und rechnen eher mit einem schwierigen Weg durch die nächste Wettbewerbsphase. Andere sehen die deutschen Mannschaften im internationalen Vergleich besser aufgestellt. Die genannten Platzierungen und Punktprognosen bleiben jedoch Community-Einschätzungen; gesicherte Einnahmeerwartungen lassen sich daraus nicht ableiten.

    Vertragsrisiken und Bewertung im Blick

    Einen positiven Akzent setzt die Diskussion über eine mögliche Abfindungsregel im Kovac-Vertrag. In den Beiträgen aufgegriffene Medienberichte nennen eine Begrenzung auf die Hälfte des ausstehenden Gehalts bei vorzeitiger Trennung. Falls diese Darstellung zutrifft, sehen Teilnehmer darin eine nachvollziehbare Begrenzung finanzieller Risiken. Bestätigt ist die Vertragsgestaltung durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht.

    Auch die Bewertung liefert keinen eindeutigen Konsens. Die Marktkapitalisierung beträgt 336,16 Millionen Euro. Während einzelne Stimmen daraus im Vergleich mit anderen Clubs Potenzial ableiten, werten Kritiker den Börsenwert als Ausdruck mangelnden Vertrauens. Solche Clubvergleiche ersetzen allerdings keine belastbare Ertragsanalyse. Das KGV auf Vorjahresbasis von 65,50 zeigt zumindest, dass eine niedrige absolute Bewertung nicht automatisch eine günstige Gewinnbewertung bedeutet.

    In der kommenden Woche rücken damit die nächsten sportlichen Auftritte als Belastungsprobe für die erhoffte Stabilisierung in den Blick. Im Forum werden insbesondere Frankfurt und Bayern als Prüfsteine genannt; konkrete Spieltermine sind in den geprüften Angaben nicht enthalten. An der Börse markieren 3,11 Euro den Widerstand am Wochenhoch und 3,015 Euro die Unterstützung am Wochentief. Das zuletzt nur 0,6-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt spricht bislang für zurückhaltende Aktivität. Ein Ausbruch aus dieser Spanne wäre deshalb vor allem im Zusammenspiel mit höherem Umsatz und überzeugenderen Leistungen bemerkenswert.

    Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -1,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 3,11€ / 3,015€
    KGV (Vorjahr) 65,50
    Marktkapitalisierung 336,16 Mio.EUR

    Stand: 24.10.2026, 10:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,11€ und das Wochentief bei 3,015€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Borussia Dortmund

    +0,33 %
    -0,98 %
    -6,16 %
    -0,16 %
    -13,98 %
    -17,14 %
    -36,96 %
    -45,70 %
    -69,70 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Borussia Dortmund Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zwischen Hoffnung und Zweifel Borussia Dortmund sucht die Richtung: Anleger streiten über Ergebnisorientierter Fußball und nachhaltiger Erfolg Die Borussia Dortmund-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Sportliche Stabilisierung durch wichtige Siege auf Sorgen vor Spielerische Schwächen gefährden dauerhaften Erfolg. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     