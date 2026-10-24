E.ON-Aktie zurück über 200-Tage-Linie – doch Widerstände warten

Am 23. Oktober 2026 schloss die E.ON-Aktie bei 18,50 Euro. Damit liegt sie 8,9 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, zugleich aber 75,2 Prozent über dem Dreijahrestief. Vom jüngsten Rücksetzer auf 16,78 Euro am 30. September hat sich der Titel deutlich gelöst. Die Erholung verbessert das kurzfristige Chartbild, während der Höchststand noch außer Reichweite bleibt.

Die E.ON-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren deutlich zugelegt, allerdings unter erheblichen Schwankungen. Nach Kursen um 11 Euro im Herbst 2023 und einem Zwischenhoch bei 13,735 Euro im September 2024 folgte am 14. Januar 2025 das Dreijahrestief bei 10,56 Euro. Anschließend setzte eine kräftige Aufwärtsbewegung ein, die am 17. März 2026 im Dreijahreshoch von 20,30 Euro gipfelte. Seitdem prägen eine Korrektur und wiederholte Erholungsversuche das Chartbild.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Knapp zurück im positiven Bereich

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei rund 18,30 Euro. Der aktuelle Schlusskurs notiert damit etwa 1,1 Prozent darüber. Die Rückkehr über die 200-Tage-Linie ist ein konstruktives Trendsignal. Der geringe Abstand bietet jedoch noch keinen komfortablen Puffer gegen erneute Rückschläge.

Unterstützungen und Widerstände im E.ON-Chart

Als erste Unterstützung kommt die Zone um 18,00 Euro infrage, darunter der mehrfach angelaufene Bereich zwischen 17,40 und 17,60 Euro. Eine weitere wichtige Haltelinie liegt bei 16,78 Euro. Aufwärts wartet zwischen 18,63 und 18,83 Euro die nächste Widerstandszone. Darüber rücken die Julihochs um 19,54 bis 19,55 Euro und anschließend das Dreijahreshoch bei 20,30 Euro in den Fokus.

Die Aktie von E.ON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,51 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,25 %, über 10 Jahre bei 10,75 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.