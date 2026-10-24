Dividendenkracher mit +66,17 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Odfjell Drilling gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +9,48 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +66,17 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,30 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Odfjell Drilling investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +108,31 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Odfjell Drilling verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +9,48 % Dividendenrendite bietet Odfjell Drilling ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +66,17 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Odfjell Drilling für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +9,48 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,30. Odfjell Drilling weist eine Marktkapitalisierung von 2,43 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +9,48 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Odfjell Drilling ist ein führender Anbieter von Offshore-Bohrdienstleistungen mit starker Präsenz in der Nordsee. Es konkurriert mit Unternehmen wie Transocean und Seadrill und zeichnet sich durch innovative Technologien und hohe Sicherheitsstandards aus.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Odfjell Drilling konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +66,17 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Odfjell Drilling Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2026

Die Odfjell Drilling Aktie notiert aktuell bei 10,280€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,90 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,290 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +9,48 %, eine Investition von etwa 10.549€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,979611 +44,63 % +9,48 % 2025 0,677338 +200,07 % +9,38 % 2024 0,225725 +75,71 % +5,00 % 2023 0,128468 0,00 % +3,58 %

Warum Odfjell Drilling für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +9,48 %

Stetiges Dividendenwachstum: +66,17 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 9,30

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 10.549 € 3.000 € 31.646 € 6.000 € 63.292 € 12.000 € 126.583 €

Odfjell Drilling Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,22 % 1 Monat +9,25 % 3 Monate +24,61 % 1 Jahr +48,34 %

Informationen zur Odfjell Drilling Aktie

Es gibt 237 Mio. Odfjell Drilling Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,43 Mrd. € wert.

Odfjell Drilling Aktie jetzt kaufen?

Ob die Odfjell Drilling Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Odfjell Drilling Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.