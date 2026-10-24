Siemens Energy bricht 12,0 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung

Das stärkste Argument der optimistischen Seite: Siemens Energy lasse sich nicht auf die Stromversorgung von Rechenzentren reduzieren. Mehrere Beiträge verweisen auf die Elektrifizierung der Industrie, den Ausbau der Energieinfrastruktur und die Erneuerung von Stromnetzen. Nach Einschätzung dieser Anleger könnten solche Entwicklungen die Nachfrage auch dann stützen, wenn die Investitionsdynamik rund um künstliche Intelligenz nachlässt. Der Kursrückgang erscheint ihnen deshalb eher als Neubewertung eines Börsenthemas denn als Beleg für eine operative Verschlechterung.

Zwölf Prozent Wochenverlust haben die Siemens Energy-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum Reizthema gemacht. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob nachlassende KI-Fantasie einen überzogenen Ausverkauf auslöst oder eine anspruchsvolle Bewertung korrigiert wird. Die Aktie fiel im Wochenverlauf unter 120 Euro; zwischen Wochenhoch und Wochentief lagen 135,84 und 117,30 Euro. 87 relevante Beiträge von 22 Beteiligten an drei Tagen zeigen den Diskussionsbedarf.

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Wiederholt werden zudem gut gefüllte Auftragsbücher und die Aussicht auf höhere Margen angeführt. Daraus leitet die optimistische Seite eine längerfristige Absicherung des Geschäfts ab. Konkrete Angaben zu Auftragsbeständen und jahrelang ausgelasteten Kapazitäten sind durch die vorliegenden geprüften Informationen allerdings nicht bestätigt. Auch ein ausführlicher, im Forum geteilter KI-generierter Erklärungsansatz liefert dafür keinen belastbaren Nachweis. Tragfähig bleibt die grundsätzliche Überlegung, dass der Energiebedarf mehr Treiber haben könnte als allein den KI-Boom.

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Die skeptische Seite setzt an der Bewertung an. Das geprüfte KGV auf Vorjahresbasis beträgt 60,99, die Marktkapitalisierung 94,37 Milliarden Euro. Kritische Stimmen sehen darin wenig Spielraum für enttäuschte Wachstumserwartungen. Ihr Einwand trifft den Kern des Streits: Selbst ein aussichtsreiches Geschäft schützt nicht vor Kursverlusten, wenn zuvor besonders kräftiges Wachstum eingepreist wurde. Optimisten halten dagegen, dass vergangene Gewinne die künftige Ertragskraft nur begrenzt abbildeten.

Hinzu kommt die Sorge vor weiterem Druck vom Gesamtmarkt. Mehrere Beteiligte erwarten, dass ein negatives Börsenumfeld auch Siemens Energy weiter belasten könnte. Die im Forum genannten politischen und ölpreisbezogenen Erklärungen bleiben jedoch Einschätzungen, keine nachgewiesenen Ursachen des Kurssturzes. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt beim 1,5-Fachen des Wochenschnitts. Das unterstreicht die erhöhte Handelsaktivität, erklärt aber weder Motive noch Richtung der nächsten Bewegung.

117,30 Euro als nächster Belastungstest

In der kommenden Woche rückt das Wochentief bei 117,30 Euro als Unterstützung in den Fokus. Ein Unterschreiten würde die im Forum diskutierte Gefahr einer fortgesetzten Abwärtsbewegung verstärken; die dort vermutete Doppeltopp-Formation bleibt eine charttechnische Interpretation. Auf der Oberseite bildet das Wochenhoch bei 135,84 Euro den maßgeblichen Widerstand. Zusätzliche Impulse erhoffen sich Beteiligte von Geschäftszahlen des Wettbewerbers GE Vernova, die sie für die kommende Woche erwarten. Dieser Termin ist durch die bereitgestellten geprüften Angaben nicht bestätigt.

Siemens Energy Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -12,0 % Wochenhoch / Wochentief 135,84€ / 117,30€ KGV (Vorjahr) 60,99 Marktkapitalisierung 94,37 Mrd.EUR

Stand: 24.10.2026, 11:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 135,84€ und das Wochentief bei 117,30€ die zunächst wichtigsten Marken.