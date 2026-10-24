🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Anleger fürchten weitere Verluste

    605 Aufrufe 605 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Energy bricht 12,0 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung

    Nach einem Wochenverlust von 12,0 Prozent steht Siemens Energy massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Anleger fürchten weitere Verluste - Siemens Energy bricht 12,0 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Zwölf Prozent Wochenverlust haben die Siemens Energy-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum Reizthema gemacht. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob nachlassende KI-Fantasie einen überzogenen Ausverkauf auslöst oder eine anspruchsvolle Bewertung korrigiert wird. Die Aktie fiel im Wochenverlauf unter 120 Euro; zwischen Wochenhoch und Wochentief lagen 135,84 und 117,30 Euro. 87 relevante Beiträge von 22 Beteiligten an drei Tagen zeigen den Diskussionsbedarf.

    Trägt das Energiegeschäft auch ohne KI-Euphorie?

    Das stärkste Argument der optimistischen Seite: Siemens Energy lasse sich nicht auf die Stromversorgung von Rechenzentren reduzieren. Mehrere Beiträge verweisen auf die Elektrifizierung der Industrie, den Ausbau der Energieinfrastruktur und die Erneuerung von Stromnetzen. Nach Einschätzung dieser Anleger könnten solche Entwicklungen die Nachfrage auch dann stützen, wenn die Investitionsdynamik rund um künstliche Intelligenz nachlässt. Der Kursrückgang erscheint ihnen deshalb eher als Neubewertung eines Börsenthemas denn als Beleg für eine operative Verschlechterung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    111,66€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    124,73€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wiederholt werden zudem gut gefüllte Auftragsbücher und die Aussicht auf höhere Margen angeführt. Daraus leitet die optimistische Seite eine längerfristige Absicherung des Geschäfts ab. Konkrete Angaben zu Auftragsbeständen und jahrelang ausgelasteten Kapazitäten sind durch die vorliegenden geprüften Informationen allerdings nicht bestätigt. Auch ein ausführlicher, im Forum geteilter KI-generierter Erklärungsansatz liefert dafür keinen belastbaren Nachweis. Tragfähig bleibt die grundsätzliche Überlegung, dass der Energiebedarf mehr Treiber haben könnte als allein den KI-Boom.

    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

    Die skeptische Seite setzt an der Bewertung an. Das geprüfte KGV auf Vorjahresbasis beträgt 60,99, die Marktkapitalisierung 94,37 Milliarden Euro. Kritische Stimmen sehen darin wenig Spielraum für enttäuschte Wachstumserwartungen. Ihr Einwand trifft den Kern des Streits: Selbst ein aussichtsreiches Geschäft schützt nicht vor Kursverlusten, wenn zuvor besonders kräftiges Wachstum eingepreist wurde. Optimisten halten dagegen, dass vergangene Gewinne die künftige Ertragskraft nur begrenzt abbildeten.

    Hinzu kommt die Sorge vor weiterem Druck vom Gesamtmarkt. Mehrere Beteiligte erwarten, dass ein negatives Börsenumfeld auch Siemens Energy weiter belasten könnte. Die im Forum genannten politischen und ölpreisbezogenen Erklärungen bleiben jedoch Einschätzungen, keine nachgewiesenen Ursachen des Kurssturzes. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt beim 1,5-Fachen des Wochenschnitts. Das unterstreicht die erhöhte Handelsaktivität, erklärt aber weder Motive noch Richtung der nächsten Bewegung.

    117,30 Euro als nächster Belastungstest

    In der kommenden Woche rückt das Wochentief bei 117,30 Euro als Unterstützung in den Fokus. Ein Unterschreiten würde die im Forum diskutierte Gefahr einer fortgesetzten Abwärtsbewegung verstärken; die dort vermutete Doppeltopp-Formation bleibt eine charttechnische Interpretation. Auf der Oberseite bildet das Wochenhoch bei 135,84 Euro den maßgeblichen Widerstand. Zusätzliche Impulse erhoffen sich Beteiligte von Geschäftszahlen des Wettbewerbers GE Vernova, die sie für die kommende Woche erwarten. Dieser Termin ist durch die bereitgestellten geprüften Angaben nicht bestätigt.

    Siemens Energy Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -12,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 135,84€ / 117,30€
    KGV (Vorjahr) 60,99
    Marktkapitalisierung 94,37 Mrd.EUR

    Stand: 24.10.2026, 11:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 135,84€ und das Wochentief bei 117,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Siemens Energy

    -2,88 %
    -12,03 %
    -18,99 %
    -22,56 %
    +22,37 %
    +973,76 %
    +386,64 %
    +449,88 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
    Siemens Energy direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Siemens Energy Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger fürchten weitere Verluste Siemens Energy bricht 12,0 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung Nach einem Wochenverlust von 12,0 Prozent steht Siemens Energy massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     