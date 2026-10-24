Neue Hoffnung bei Newron Pharmaceuticals: Darum werden Anleger wieder optimistischer

Die stärkste Grundlage der optimistischen Beiträge ist ein bestätigter Entwicklungsschritt: Newron meldete am 22. Oktober den Abschluss der Rekrutierung mit 618 Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie. Teile der Community sehen darin einen wichtigen Schritt hin zu entscheidenden Studiendaten. Ihr Argument: Je weiter Evenamide vorankommt, desto besser könnten mögliche Partner dessen Potenzial beurteilen. Ein Nachweis erfolgreicher Wirksamkeitsergebnisse ist der Rekrutierungsabschluss allerdings noch nicht.

Die Newron-Pharmaceuticals-Aktie hat die Woche mit einem Plus von 2,6 Prozent abgeschlossen. Für besonders intensive Diskussionen sorgte der Abschluss der Patientenrekrutierung für die zulassungsrelevante Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 1 mit Evenamide. In der wallstreetONLINE-Community kreiste die Debatte vor allem darum, ob der Fortschritt einen Lizenzdeal oder eine Übernahme näher rückt. Dabei trafen Hoffnungen auf eine Neubewertung auf Zweifel an der Belastbarkeit der kursierenden Gerüchte.

Mehrfach diskutiert wurden außerdem im Forum angeführte Passagen eines Halbjahresberichts zu Interessenbekundungen und deren Bewertung durch das Management. Optimistische Teilnehmer interpretieren diese als Hinweis auf konkrete Verhandlungen. Andere können sich zunächst eine Lizenzvereinbarung vorstellen, die einen neuen Anhaltspunkt für den wirtschaftlichen Wert von Evenamide liefern würde. Die weitergehende Schlussfolgerung, es lägen verbindliche Kaufangebote vor oder eine Übernahme stehe bevor, ist durch die geprüften Informationen jedoch nicht gedeckt.

Auch über die attraktivere Variante herrscht keine Einigkeit. Während ein Teil der Community einen Lizenzdeal als möglichen Auslöser einer Neubewertung begrüßt, befürchten andere, eine solche Vereinbarung könne den Spielraum für ein späteres Übernahmeangebot verkleinern. Beides sind Erwartungen, keine gesicherten Folgen.

Wenig Belege für große Käufer

Die nachvollziehbarste Gegenposition richtet sich gegen die wiederkehrende Behauptung, institutionelle Investoren würden bereits größere Positionen aufbauen. Kritische Beiträge verlangen dafür belastbare Beteiligungsmeldungen statt Vermutungen über verdeckte Käufe. Das Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 1,2-Fachen des Wochenschnitts. Daraus lässt sich weder der Einstieg bestimmter Käufer noch ein bevorstehender Abschluss ableiten.

Hinzu kommt die im Forum diskutierte Unsicherheit über einen FDA-Hold. Einige Teilnehmer vermuten, regulatorische Fragen könnten mögliche Verhandlungen verzögern. Weder der aktuelle Verfahrensstand noch die dort genannte Wartefrist sind durch die bereitgestellten geprüften Angaben bestätigt. Damit bleibt auch dieser Zusammenhang eine Einschätzung der Community.

In der kommenden Woche stehen deshalb überprüfbare Neuigkeiten zu Partnerschaften, Beteiligungen oder regulatorischen Entwicklungen im Fokus; ein bestätigter Veröffentlichungstermin liegt dafür nicht vor. Kursseitig bildet das Wochenhoch bei 9,48 Euro den nächsten Widerstand, das Wochentief bei 8,60 Euro die Unterstützung. Ein Ausbruch bei deutlich höherem Umsatz wäre aussagekräftiger als neue Deal-Gerüchte allein.

Newron Pharmaceuticals Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +2,6 % Wochenhoch / Wochentief 9,48€ / 8,60€ KGV (Vorjahr) -39,92 Marktkapitalisierung 179,88 Mio.EUR

Stand: 24.10.2026, 12:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 9,48€ und das Wochentief bei 8,60€ die zunächst wichtigsten Marken.