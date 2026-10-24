Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Takasago Thermal Engineering konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +28,17 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Takasago Thermal Engineering gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,19 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +28,17 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,37 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Takasago Thermal Engineering investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -40,17 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Takasago Thermal Engineering verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,19 % Dividendenrendite bietet Takasago Thermal Engineering ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +28,17 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Takasago Thermal Engineering für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,19 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,37. Takasago Thermal Engineering weist eine Marktkapitalisierung von 3,30 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,19 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Takasago Thermal Engineering Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.10.2026

Die Takasago Thermal Engineering Aktie notiert aktuell bei 23,500€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um 0,00 % zugelegt, was einem Anstieg von 0,000 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Beispielrechnung für 6.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,19 %, eine Investition von etwa 188.088€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 133,00 +15,65 % +3,19 % 2026 115,00 +37,72 % +2,58 % 2025 83,50 +29,46 % +2,98 % 2024 64,50 +104,76 % +3,15 % 2023 31,50 +5,00 % +3,35 % 2022 30,00 0,00 % +3,03 %

Warum Takasago Thermal Engineering für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,19 %

Stetiges Dividendenwachstum: +28,17 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 12,37

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 31.348 € 3.000 € 94.044 € 6.000 € 188.088 € 12.000 € 376.176 €

Takasago Thermal Engineering Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,42 % 1 Monat -11,32 % 3 Monate +1,73 % 1 Jahr -2,89 %

Informationen zur Takasago Thermal Engineering Aktie

Es gibt 140 Mio. Takasago Thermal Engineering Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,30 Mrd. € wert.

Takasago Thermal Engineering Aktie jetzt kaufen?

Ob die Takasago Thermal Engineering Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Takasago Thermal Engineering Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.