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    Südkorea

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    Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in China eingetroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Südkorea meldet Kims überraschende Ankunft in Dandong
    • Yonhap berichtet von einem Treffen mit Li Qiang
    • Reise fällt auf den Jahrestag des Koreakriegseintritts
    Südkorea - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in China eingetroffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DANDONG (dpa-AFX) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist nach südkoreanischen Angaben überraschend in der chinesischen Grenzstadt Dandong eingetroffen. Kim soll über eine vor wenigen Wochen eingeweihte Grenzbrücke eingereist sein und den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang getroffen haben, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf eine anonyme Regierungsquelle in Seoul. Chinesische oder nordkoreanische Behörden bestätigten den Besuch zunächst nicht.

    Kims China-Reise fällt auf den Jahrestag des chinesischen Eintritts in den Koreakrieg, der in China "Krieg zum Widerstand gegen die USA und zur Hilfe für Korea" genannt wird. Ob Kim an den Gedenkfeierlichkeiten teilnimmt, ist bislang nicht bestätigt. Ebenso ist nicht bekannt, ob Chinas Staatschef Xi Jinping an der Veranstaltung teilnimmt. Im Koreakrieg (1950-53) kämpften chinesische Truppen an der Seite Nordkoreas gegen Südkorea und die von den USA geführten UN-Truppen.

    Bereits am Vortag hatten sich Hinweise auf einen bevorstehenden Besuch hochrangiger nordkoreanischer Vertreter in Dandong verdichtet. Berichten zufolge wurden die Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt an der Grenze zu Nordkorea verstärkt.

    China ist der wichtigste Handelspartner des wegen seines Atomwaffenprogramms mit UN-Sanktionen belegten Landes. Zuletzt hatten die zwei Staaten ihre Partnerschaft weiter vorangetrieben. Im Juni war der chinesische Präsident Xi Jinping zu einem Staatsbesuch nach Nordkorea gereist. Mitte Oktober wurde zudem eine rund drei Kilometer lange, vierspurige Straßenbrücke über den Grenzfluss Yalu eröffnet, die das chinesische Dandong mit der nordkoreanischen Stadt Sinuiju verbindet und den Handel zwischen beiden Ländern erleichtern soll./fkr/DP/zb






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