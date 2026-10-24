Wildunfälle verursachen Milliarden-Schaden an Autos

"Die dadurch entstandenen Schäden sind aber deutlich teurer geworden. Grund dafür sind die seit Jahren steigenden Reparaturkosten", sagte Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin. Die Reparatur eines Wildunfallschadens kostete den Angaben zufolge im Schnitt rund 4.400 Euro, rund 300 Euro mehr als im Jahr zuvor. Der Verband führt den Anstieg auf steigende Preise für Ersatzteile und Werkstattstunden zurück.

BERLIN (dpa-AFX) - Wildunfälle haben die Autoversicherer im vergangenen Jahr deutlich mehr gekostet. Konkret geht es um Kosten von 1,2 Milliarden Euro, die Kfz-Versicherern in Deutschland nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) im vergangenen Jahr entstanden sind. Das seien rund sieben Prozent mehr als 2024. Die Zahl der Wildunfälle sei mit rund 276.000 nahezu konstant geblieben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach GDV-Angaben ereignen sich täglich mehr als 750 Wildunfälle. "Rein rechnerisch kommt es fast alle zwei Minuten zu einem Wildunfall", so die Versicherer. Besonders gefährdet sind Fahrerinnen und Fahrer im Frühjahr und Herbst. Der Verband rät, Warnschilder ernst zu nehmen, Tempo zu drosseln und keine riskanten Ausweichmanöver zu fahren.

Schäden am eigenen Auto durch sogenanntes Haarwild wie Rehe oder Wildschweine übernimmt laut GDV die Teil- oder Vollkasko. "Ein Wildunfall wirkt sich nicht auf den Schadenfreiheitsrabatt aus", heißt es zudem.

Verletzte oder getötete Tiere sollten keinesfalls berührt werden. Das Bergen sei Aufgabe des zuständigen Försters oder Jagdpächters./mjm/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 427 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +1,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,74 %. Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 70,09 Mrd.. Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 557,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 593,00EUR was eine Bandbreite von -3,99 %/+7,43 % bedeutet.



