Tschechien kämpft um Rundfunkgebühren und Medienfreiheit

PRAG (dpa-AFX) - Tschechiens Regierungsparteien haben in einer umstrittenen Parlamentssitzung eine erste Hürde zur Abschaffung der Rundfunkgebühren genommen. Die vom rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Andrej Babis geführte Koalition will die öffentlich-rechtlichen Medien künftig stattdessen direkt aus dem Staatshaushalt finanzieren. Kritiker befürchten, dass damit das Tschechische Fernsehen (Ceska Televize CT) und der Tschechische Rundfunk (Cesky rozhlas CRo) direkt von der Regierungsmacht abhängig und zu deren Sprachrohr gemacht würden.

Trotz heftiger Kritik der Opposition setzte die Regierungsmehrheit durch, dass das Parlament bis weit in die Nacht auf Samstag tagte. Um 4.36 Uhr machte sie in einer Abstimmung nach der sogenannten ersten Lesung den Weg dafür frei, dass der Regierungsvorschlag an die zuständigen Ausschüsse weitergeleitet wurde, damit dann endgültig darüber abgestimmt werden kann. Mit der Nachtsitzung habe die Regierungskoalition "alle bisherigen Regeln gebrochen" und "gegen alle demokratischen Prinzipien verstoßen", beklagten Oppositionspolitiker nach der Abstimmung.