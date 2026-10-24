Deutschlandticket für Gelegenheitsfahrer 'spannende Idee'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hält den Vorschlag eines neuen bundesweit geltenden Tickets für gelegentliche Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln für eine "spannende Idee". "Denn ein einfacher Zugang zu den Angeboten von Bus und Bahn ist wichtig. Die Digitalisierung kann dazu neue Möglichkeiten schaffen", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Zwar hätten die Verkehrsminister der Länder das Thema vorerst bis zur nächsten Verkehrsministerkonferenz vertagt, da es noch Fragen zu den finanziellen Auswirkungen sowie zur konkreten Umsetzung zu klären gebe. "Als Bundesverkehrsministerium beobachten wir die weitere Entwicklung daher mit Interesse", sagte Bilger.