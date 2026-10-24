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    Kiew

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    US-Satelliteninternet Starlink läuft wieder stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Starlink funktioniert laut Kiews Ministerium wieder
    • Verbindung bleibt bei über 400 km/h stabil
    • Betrieb von Starlink und Starshield wird überwacht
    Kiew - US-Satelliteninternet Starlink läuft wieder stabil
    Foto: stock.adobe.com

    KIEW (dpa-AFX) - In der Ukraine funktioniert nach tagelangen Klagen der Führung in Kiew das für die Flugabwehr wichtige US-Satelliteninternet Starlink laut Verteidigungsministerium wieder. Die Überwachungssysteme verzeichnen eine Wiederherstellung der Starlink/Starshield-Geschwindigkeit, teilte der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara mit. "Wir messen eine Geschwindigkeit von über 400 km/h, die Verbindung ist stabil", sagte er der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zufolge auf Anfrage von Journalisten.

    Starshield ist ein besonders Produkt des US-Unternehmens SpaceX , das auf der Starlink-Technologie basiert, aber für staatliche und militärische Anwendungen ausgelegt ist. SpaceX-Gründer Elon Musk hatte erklärt, dass die US-Regierung über den Einsatz von Starshield entscheide und Starlink selbst nicht für militärische Offensiven, sondern nur für die Verteidigung genutzt werden dürfe. Seit Tagen gibt es Unklarheit darüber, wer genau für die Drosselung des Systems verantwortlich war.

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    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte erst am Vorabend wieder beklagt, dass das System noch immer nicht vollkommen funktioniere. Sein Verteidigungsminister sagte zur Wiederinbetriebnahme, die Funktion von Starlink sei für die Front, für das Militär, den Einsatz von Drohnen, die Logistik und die Kommunikation von Bedeutung. "Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der direkte Dialog und die entschlossene Haltung des ukrainischen Präsidenten auf höchster Ebene Ergebnisse bringen", sagte Chmara.

    Ministerium beobachtet Lage weiter

    Das Ministerium setze die Überwachung und Erfassung des Betriebs von Starlink/Starshield fort, hieß es. Bereits am Morgen hatten Medien in der Ukraine unter Berufung auf das Verteidigungsministerium gemeldet, dass die Wiederaufnahme des Betriebs bei einer Geschwindigkeit von über 161 km/h verzeichnet worden sei.

    US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag in Washington gesagt, Musk habe die Drosselung aufgehoben. Danach gab es aber weiter Beschwerden aus der Ukraine, dass das System nicht funktioniere. Die Ukraine führte die Verlangsamung des Systems darauf zurück, dass die USA massiven Druck auf das Land ausüben, in dem Krieg mit Russland nachzugeben. In einem Post auf seiner Plattform X sagte Musk, es sei für Selenskyj an der Zeit, abzutreten.

    Das ukrainische Militär leidet seit vergangener Woche darunter, dass Flugobjekte bei einer Geschwindigkeit von mehr als 160 Kilometern in der Stunde ihre Verbindung zu den Starlink-Satelliten verlieren. Dies betrifft Drohnenflüge zur Abwehr schneller russischer Jetdrohnen sowie eigene ukrainische Angriffe./mau/DP/zb

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -2,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +70,74 %/+279,42 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das diskutierte JPMorgan-Kursziel von 500 Dollar, Zweifel an der Bewertung und einen genannten fairen Wert von 95 Euro. Thema sind zudem das mögliche Ende der Haltefrist für 1,2 Milliarden Aktien und dessen Folgen für die Handelsumsätze. Fundamental werden Berichte über höhere Finanzierungskosten bei einer Schuldenaufnahme von 40 Milliarden Dollar sowie Frequenzkäufe und die FCC-Freigabe für 15.000 Satelliten zum Mobilfunkausbau besprochen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

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