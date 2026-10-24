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    SPD-Chef Klingbeil erhält Rückendeckung von Bovenschulte

    Für Sie zusammengefasst
    • Bovenschulte unterstützt Klingbeil als SPD-Chef
    • Schwesig und Rehlinger gelten als gut geeignet
    • SPD soll Doppelspitze trotz Bas-Rückzug behalten
    SPD-Chef Klingbeil erhält Rückendeckung von Bovenschulte
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BREMEN (dpa-AFX) - In der Debatte über eine neue SPD-Führung stellt sich Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hinter Parteichef Lars Klingbeil. "Lars Klingbeil macht eine gute Arbeit. An dieser Stelle sehe ich keine Änderungsnotwendigkeit", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine Trennung von Parteivorsitz und Ministeramt sei nicht zwingend.

    Für die Nachfolge von Bärbel Bas als Co-Vorsitzende bezeichnete Bovenschulte sowohl Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als auch die saarländische Regierungschefin Anke Rehlinger als "zweifellos sehr gut geeignet". Eine Doppelspitze wie bisher solle die SPD beibehalten. "Das wäre meine Empfehlung. Wir sind in schwierigen Zeiten. Da sollten wir nicht alles ändern", sagte Bovenschulte.

    Bas hatte am 12. Oktober ihren Rückzug als SPD-Chefin und Ministerin bekanntgegeben. Auf einem Parteitag im Januar wollen die Sozialdemokraten ihre komplette Führung neu wählen. Klingbeil hat eine erneute Kandidatur bisher offengelassen, Bewerber für das Amt gibt es offiziell noch nicht. Als möglicher Nachfolger wird auch der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil gehandelt./cwe/DP/zb






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