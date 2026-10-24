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    Nächstes Sturmtief über Deutschland erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Tief "Mania" bringt nach kurzer Flaute neue Böen
    • Im Binnenland sind Böen bis zu 75 km/h möglich
    • An Küsten und Gipfeln drohen Orkanböen bis 130 km/h
    Nächstes Sturmtief über Deutschland erwartet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    OFFENBACH (dpa-AFX) - Nach dem Abziehen von Sturmtief "Luise" bringt das nächste Tief erneut teils kräftige Böen. Nach einem vorübergehenden Abflauen werde Tief "Mania" vom Nordatlantik kommend neue Böen bringen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit.

    Der stürmische Wind werde in der kommenden Nacht von Westen her wieder auffrischen. Im Binnenland könnten die Böen auch in tieferen Lagen Geschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern pro Stunde erreichen. In Hochlagen und an den Küsten könnten es bis zu 100 Kilometer pro Stunde sein. Auf einigen Gipfeln und an der Nordsee, vor allem in Schleswig-Holstein, seien Orkanböen von bis zu 130 Kilometern pro Stunde möglich. Das Maximum an der Nordsee werde für den morgigen Nachmittag erwartet.

    "Dass "Manja" uns nicht noch kräftiger durchpustet, hat vor allem mit der Zugbahn zu tun", heißt es in einer Mitteilung. Das Tief halte einen gewissen Abstand, was sich auch in einer noch erträglichen Sturmlage zeige. "Es hätte schlimmer kommen können."/opi/DP/zb






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