Die BioNTech-Aktie gibt nach: Im Forum wachsen die Zweifel

Das stärkste Argument der Optimisten ist die aus ihrer Sicht breite Aufstellung in der Krebsmedizin. Sie setzen nicht auf einen einzigen Wirkstoff, sondern auf mehrere Kandidaten und Kombinationen. Einen konkreten Anknüpfungspunkt liefert die bestätigte Kooperation mit Gilead: Beide Unternehmen vereinbarten eine klinische Studienzusammenarbeit zur Behandlung von dreifach-negativem Brustkrebs, in deren Mittelpunkt Pumitamig steht. Für zuversichtliche Anleger erhöht ein solches Programm die Chance, künftig neben dem Covid-Geschäft weitere Umsatzquellen aufzubauen. Ein späterer Markterfolg ist damit allerdings nicht belegt.

BioNTechs Weg vom Impfstoffgeschäft zur Krebsmedizin hat die wallstreetONLINE-Community in dieser Woche besonders beschäftigt. Die Aktie verlor 2,4 Prozent, während die Studienkooperation mit Gilead neue Hoffnungen weckte. Im Zentrum stand die Frage, ob die Onkologie-Pipeline bereits genügend Fortschritte liefert, um die Erwartungen zu rechtfertigen. Die Debatte über mögliche Impulse vom ESMO-Kongress und vermeintliche Belastungen durch Moderna verschärfte den Gegensatz zwischen langfristiger Zuversicht und kurzfristiger Enttäuschung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mehrfach wird zudem argumentiert, dass der große Onkologiemarkt Platz für mehrere erfolgreiche Anbieter lasse. Die Präsenz finanzstarker Wettbewerber müsse deshalb nicht gegen BioNTech sprechen. Einzelne Beiträge erwarten innerhalb mehrerer Jahre ein Portfolio mit mehreren vermarkteten Produkten und entsprechend höheren Erlösen. Das sind Zukunftsszenarien der Community, keine gesicherten Geschäftsaussichten. Sie erklären aber, warum manche Anleger den schwachen Kurs nicht als angemessenes Abbild der langfristigen Chancen betrachten.

Die skeptische Seite hält dagegen, dass zwischen klinischem Fortschritt und einem tragfähigen Geschäft erhebliche Unsicherheiten liegen. Wiederholt geht es um die Finanzierung von Studien, Personal und Infrastruktur sowie um die Sorge vor sinkenden Covid-Erlösen. Ob erwartete Partnerzahlungen die Belastungen abfedern, bleibt in den Beiträgen umstritten. Auch der Wettbewerb wird unterschiedlich gewichtet: Während Optimisten mehrere Gewinner für möglich halten, fürchten Kritiker, finanzstärkere Konzerne könnten schneller vorankommen.

Besonders sichtbar wird die Ungeduld beim ESMO-Kongress. Einige Beiträge vermissen überraschende Daten, andere hatten von vornherein wenig Neues erwartet. Aussagen über ausbleibende Präsentationen oder bevorstehende Zulassungen sind dabei nicht bestätigt. Ebenso bleibt die mehrfach diskutierte Erklärung, BioNTech werde durch Moderna-Schwäche und gemeinsame Fondstransaktionen mitgezogen, eine Deutung der Community. Aus den bereitgestellten Daten lässt sich diese Ursache nicht ableiten.

In der kommenden Woche zählt zunächst, ob mögliche Kongressnachrichten die Erwartungen verändern. Im Forum werden dafür Daten am 25. Oktober genannt; dieser Termin ist hier nicht unabhängig bestätigt. Für die anschließenden Handelstage bilden 82,70 Euro als Wochenhoch den Widerstand und 78,05 Euro als Wochentief die Unterstützung. Das zuletzt 1,2-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt macht die Kursreaktion an diesen Marken besonders beobachtenswert.

BioNTech Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -2,4 % Wochenhoch / Wochentief 82,70€ / 78,05€ KGV (Vorjahr) -18,00 Marktkapitalisierung 19,77 Mrd.EUR

Stand: 24.10.2026, 14:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 82,70€ und das Wochentief bei 78,05€ die zunächst wichtigsten Marken.