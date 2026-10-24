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    VERMISCHTES/ROUNDUP

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    Kehlsteinhaus an Hitlers Obersalzberg in Flammen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kehlsteinhaus durch Brand fast vollständig zerstört
    • Motorradfahrer wegen Brandverdachts festgenommen
    • Historisches Ausflugsziel soll wieder aufgebaut werden
    VERMISCHTES/ROUNDUP - Kehlsteinhaus an Hitlers Obersalzberg in Flammen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERCHTESGADEN (dpa-AFX) - Das von den Nationalsozialisten errichtete historische Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden ist bei einem Feuer fast vollständig zerstört worden. Vermutlich ist ein Brandstifter für das Feuer verantwortlich. Ein Motorradfahrer, der den Einsatzkräften auf dem Weg zum Brandort entgegenkam, sei festgenommen worden, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) der Deutschen Presse-Agentur. Die aus der Region kommende Person sei verletzt worden und befinde sich zunächst im Krankenhaus. Die Ermittlungen haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in Traunstein übernommen.

    Hitlers "Eagles Nest"

    Das Kehlsteinhaus war in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten als Teil des von Adolf Hitler genutzten Komplexes am Obersalzberg erbaut worden und wird inzwischen als frei zugängliche Berggaststätte genutzt. International ist das Ausflugsziel als "Eagles Nest" bekannt, was mit "Adlerhorst" übersetzt werden kann.

    Das historisch bedeutsame und jedes Jahr von Zehntausenden Menschen besuchte Haus soll nach den Worten Herrmanns wieder aufgebaut werden. "Wir werden da kaum eine Ruine stehen lassen können", sagte der Innenminister, in dessen Zuständigkeit das Gebäude fällt. Der Freistaat Bayern ist Eigentümer, verwaltet wird das 1.834 Meter hoch gelegene Berglokal von der kommunalen Berchtesgadener Landesstiftung, die es in Nießbrauch unterhält.

    Sachschaden noch völlig unklar

    Die Höhe des Sachschadens ist wegen der unklaren Situation am Brandort und auch der historischen Einordnung noch völlig unklar. Menschen wurden bei dem Brand nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Allerdings konnte das Areal auch am Samstagmorgen zunächst nur mit schwerem Atemschutz betreten werden, was die Suche zusätzlich erschwerte.

    Die bereits am Freitagabend begonnenen Löscharbeiten liefen am Samstag weiter. Die ersten Rettungskräfte waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd um 21.52 Uhr eingetroffen und hatten einen Großbrand festgestellt.

    Schwierige Löscharbeiten

    Die Löscharbeiten gestalteten sich ausgesprochen schwierig. Unter anderem behinderten Regen und Schneefall den Einsatz. Auch mit der Zufuhr von ausreichend Löschwasser habe es Probleme gegeben, sagte Herrmann. Die Löschzüge mussten 700 Höhenmeter überwindend und sich dabei die steile Kehlsteinstraße hinaufquälen - ein Löschhubschrauber konnte nicht eingesetzt werden. Der starke Wind machte den Einsatzkräften zusätzlich zu schaffen.

    Das Haus am Obersalzberg unweit der Grenze zu Österreich ist schwer zu erreichen - normalerweise wird das Kehlsteinhaus mit Bahnbussen der sogenannten Kehlsteinline für die jährlich unzähligen Touristen aus dem In- und Ausland erschlossen. Die letzten 100 Höhenmeter überwindet ein Lift durch den Berg oder ein Fußweg. Laut Deutscher Bahn dauert die Auffahrt 20 Minuten und verläuft durch fünf Tunnels. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt.

    Erbaut in NS-Zeit

    Das Gebäude ist seit 1952 eine Berggaststätte. Es wurde 1938 fertiggestellt und befand sich in einem damals abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareal der nationalsozialistischen Führung. Eine Ausstellung dort widmet sich der Geschichte des Gebäudes.

    Der Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden schreibt auf seiner Seite über das Haus: "Erbaut 1937/38, sollte in der NS-Zeit das damals sogenannte Teehaus als politischer Repräsentationsort abseits der Öffentlichkeit dienen. Tatsächlich blieb die Bedeutung des Kehlsteinhauses gering." Häufig sei das Haus von der am Obersalzberg versammelten NS-Entourage zur Erholung und für private Feiern genutzt worden. Adolf Hitler soll im Gegensatz zu seiner späteren Ehefrau Eva Braun nur selten im Kehlsteinhaus gewesen sein./gma/DP/zb







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