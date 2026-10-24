Kissigs Wochenrückblick 43/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Comfort Systems, Quanta Services, Almonty, 2G Energy und KKR. Der entschleunigte AI-Trade kostet (mich) weiterhin Rendite. Und Nerven...

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich. Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



